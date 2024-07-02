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阿公阿嬤注意！瑞典開全球第一槍 幫帶金孫也可請有薪育嬰假
瑞典福利人人稱羨，1日又再推出開創性新法，允許祖父母申請帶薪「育孫假」，幫忙照顧1歲以內的孫子女，最久可請3個月。
擁有1000萬人口的瑞典以稅重但福利佳聞名，福利概括從搖籃到墳墓，對人民提供無微不至的照顧。
美國之音報導，瑞典早在50年前就開全球第一槍，立法讓父親也享有與母親相同的育嬰假，如今再度進化，正式實施國會去年12月通過的「育孫假」。
根據新法，父母能將部分薪育嬰假天數轉移給祖父母，單親家庭的父或母最多可轉移90天，一般家庭最多可轉移45天。
瑞典小孩出生後，父母能享有長達480天（約16個月）的育嬰假，當中390天可請領全薪，剩下90天則固定每天領取180克朗（約550台幣）。此外，瑞典父母還能在小孩8歲前減少工時，公務員甚至能延長到小孩12歲。
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