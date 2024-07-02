避免中國買家染指 挪威出手阻北極戰略要地出售

挪威政府今天取消出售北極戰略要地斯瓦巴群島（Svalbardarchipelago）最後一塊私人土地的計畫，以免遭到中國收購。

根據報導，這塊偏遠的「索雷法格峽灣」（SoreFagerfjord）地產位於斯瓦巴群島西南部，面積約60平方公里，由群山、平原和冰川組成，賣家希望能以3億歐元（3.26億美元）出售。

斯瓦巴群島位於挪威大陸和北極之間的北極地區，隨著冰層融化以及俄羅斯與西方之間的關係越來越冷淡，該地區已成地緣政治和經濟熱點。

根據1920年簽署的條約，挪威政府對該群島擁有主權，但包括俄羅斯和中國在內的簽署國公民，也享有開採當地礦產的權利。

例如，過去幾十年來，俄羅斯透過國企「北極煤炭信託」（Trust Arktikugol）在斯瓦巴群島持有一個煤礦開採社區。

不過，積極維護主權的挪威不會眼睜睜看著這些地產落入外國勢力手中，挪威政府今天表示，根據國家安全法，出售土地必須獲得國家批准。

貿易工業部長麥爾賽斯（Cecilie Myrseth）表示：「索雷法格峽灣目前的所有者…願意將土地出售給可能挑戰挪威在斯瓦巴群島法律的對象。」

「這可能擾亂該地區的穩定，且可能威脅挪威利益。」

代表賣家的律師凱林斯塔（Per Kyllingstad）先前告訴法新社：「這是斯瓦巴最後一塊私人土地，據我們所知，也是全世界高北極（High Arctic）最後一塊私人土地。」

他告訴法新社：「中國人自然是潛在買家，因為他們長久以來對北極和斯瓦巴都展示出實際的興趣。」他進一步表示，他曾收過來自中國「有興趣的具體跡象」。

根據當地媒體，該地產的賣家是一家由俄羅斯出生的挪威人控制的公司。

2016年，政府斥資3350萬歐元收購斯瓦巴群島朗伊爾城（Longyearbyen）附近的倒數第2塊私人土地，據報導，這塊土地也受到了中國投資者的關注。