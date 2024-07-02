快訊

小學生未讓博愛座！老年乘客拿手機直接拍臉 路人看不下去插手了

大陸品牌汽車即將滿街跑？新市場恐引爆價格混戰

權力使人現形！英國最年輕首相 為何一敗塗地？

避免中國買家染指 挪威出手阻北極戰略要地出售

中央社／ 奧斯陸1日綜合外電報導

挪威政府今天取消出售北極戰略要地斯瓦巴群島（Svalbardarchipelago）最後一塊私人土地的計畫，以免遭到中國收購。

根據報導，這塊偏遠的「索雷法格峽灣」（SoreFagerfjord）地產位於斯瓦巴群島西南部，面積約60平方公里，由群山、平原和冰川組成，賣家希望能以3億歐元（3.26億美元）出售。

斯瓦巴群島位於挪威大陸和北極之間的北極地區，隨著冰層融化以及俄羅斯與西方之間的關係越來越冷淡，該地區已成地緣政治和經濟熱點。

根據1920年簽署的條約，挪威政府對該群島擁有主權，但包括俄羅斯和中國在內的簽署國公民，也享有開採當地礦產的權利。

例如，過去幾十年來，俄羅斯透過國企「北極煤炭信託」（Trust Arktikugol）在斯瓦巴群島持有一個煤礦開採社區。

不過，積極維護主權的挪威不會眼睜睜看著這些地產落入外國勢力手中，挪威政府今天表示，根據國家安全法，出售土地必須獲得國家批准。

貿易工業部長麥爾賽斯（Cecilie Myrseth）表示：「索雷法格峽灣目前的所有者…願意將土地出售給可能挑戰挪威在斯瓦巴群島法律的對象。」

「這可能擾亂該地區的穩定，且可能威脅挪威利益。」

代表賣家的律師凱林斯塔（Per Kyllingstad）先前告訴法新社：「這是斯瓦巴最後一塊私人土地，據我們所知，也是全世界高北極（High Arctic）最後一塊私人土地。」

他告訴法新社：「中國人自然是潛在買家，因為他們長久以來對北極和斯瓦巴都展示出實際的興趣。」他進一步表示，他曾收過來自中國「有興趣的具體跡象」。

根據當地媒體，該地產的賣家是一家由俄羅斯出生的挪威人控制的公司。

2016年，政府斥資3350萬歐元收購斯瓦巴群島朗伊爾城（Longyearbyen）附近的倒數第2塊私人土地，據報導，這塊土地也受到了中國投資者的關注。

中共 北極 挪威

延伸閱讀

俄羅斯遠東和西伯利亞發生逾百起野火 2自治共和國進入緊急狀態

澤倫斯基再次呼籲：盟友放寬烏克蘭使用重型武器的範圍

開箱2024 NCL挪威郵輪奮進號！主打免費餐廳、最真實評價與船上體驗不藏私大揭密

普亭放話：俄羅斯應開始生產之前遭禁止飛彈

相關新聞

影／南韓首爾汽車逆向衝上人行道釀9死 恐怖監視器畫面曝光

南韓首爾市中心1日晚間發生汽車衝撞人群事件，造成多名行人死傷，至少9人死亡、4人受傷，目前68歲汽車駕駛已遭警方逮捕，監...

6年來第一次！南韓恢復邊境實彈演習 稱「未來定期操演」

南韓6月初全面中止2018年兩韓軍事條款，2日宣布睽違6年首度恢復邊境實彈演習，在距離軍事分界線5公里的靶場進行演練。

阿公阿嬤注意！瑞典開全球第一槍 幫帶金孫也可請有薪育嬰假

瑞典福利人人稱羨，1日又再推出開創性新法，允許祖父母申請帶薪「育孫假」，幫忙照顧1歲以內的孫子女，最久可請3個月。

美軍退役將領：環太平洋軍演絕不僅是一場秀

美國退役空軍中將、前太平洋司令部副司令李弗今天向中央社表示，環太平洋演習絕不僅是一場秀；台灣的重要性在於它是採取自由開放...

阿根廷總統米雷伊將赴巴西 預定會見前總統波索納洛

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）將出席6日和7日在巴西舉行的「保守派政治行動會議」，並將與巴西前總統波索納洛...

尼加拉瓜暗通中國 運作中美洲統合體排台納中

尼加拉瓜日前開始擔任中美洲統合體（SICA）臨時主席國（任期自2024年7月至12月），被質疑增加有關中國和俄羅斯的議程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。