美軍退役將領：環太平洋軍演絕不僅是一場秀

美國退役空軍中將、前太平洋司令部副司令李弗今天向中央社表示，環太平洋演習絕不僅是一場秀；台灣的重要性在於它是採取自由開放的方式、和平解決國際問題的典範。

72歲的李弗（Daniel Leaf）軍旅生涯33年，曾是F-16戰鬥機飛行員，退役之前是中將，曾任職太平洋司令部副司令、太空司令部副司令；曾任國防部所屬的亞太安全研究中心（APCSS）主任，為國家安全、國際關係領域的專家。

李弗今天接受中央社訪問，以他過去任職太平洋司令部的經驗，分析今年的環太平洋軍事演習（RIMPAC）有29國參與、創下歷年最大規模背後所代表的意義，「絕不僅僅是一場秀」。

李弗指出，這場多國參與的聯合演習是國與國之間實質合作的機會，針對可能面對的挑戰，共同演練解決方案，建立長久的合作關係。

他說，國家之間實質合作大於表演意義，但他也強調，展演的意義也很重要，傳達「30個國家因共同目標聚集在一起，打造自由開放的印太區域，避免脅迫和侵略行為的發生」這樣的訊息。

有別於官方宣稱本次演習29個國家參與，李弗在訪談中多次用30國形容這次演習規模，似乎暗示台灣在這次演習可能派出相關人員參與，但他未進一步解釋。

談到台灣尋求參與環太平洋軍事演習，李弗指出，台美之間有既定的規則和政策，雙方只要按照既有慣例，某種程度上低調進行，沒有必要大肆張揚，「當然有些人可能會生氣找碴，這是我們無法控制的」。

李弗表示，30個國家參與環太平洋演習達到歷年最大規模，顯示一個重要的意義，「吸引這些國家參加的理由，絕對不是為了對抗，它們既不是被美國強迫來的，也沒有因為中國而害怕參加，他們認為未來應該走向合作而不是對抗」。

李弗說：「環太平洋演習既不針對中國，也不針對台灣，而是關於30個國家合作，以維持世界的和平、安全和繁榮。」

李弗曾多次訪問台灣，到過金門、綠島等離島，見證台灣40年來的全方面發展。他說，台灣的重要性具有多個面向，包括蓬勃發展的民主、科技成就與經濟貢獻，更重要的是，台灣是一個典範，向國際展示如何以自由開放的態度化解衝突。

近期有分析家提出，中國能在短時間內拿下台灣，李弗反駁這樣的說法：「任何人抱持台灣可以輕易拿下的看法，都要先去看看歷史，瞭解台灣的地形地貌，認識台灣人民，他們很快就會打消這個念頭。」

李弗指出，台灣長治久安的關鍵是民主制度，雖然民主制度下充滿立場分歧和複雜的意見，但這是台灣能夠面對各種威脅和挑戰的關鍵優勢；此外，台灣需要打造全方位的防禦力量，雖然武力上無法直接超越中國，但台灣能創造間接的阻礙，讓任何入侵台灣的企圖變得難以想像。