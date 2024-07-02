阿根廷總統米雷伊將赴巴西 預定會見前總統波索納洛

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）將出席6日和7日在巴西舉行的「保守派政治行動會議」，並將與巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）會面。

巴西新聞網站Poder 360今天報導，波索納洛的兒子、巴西聯邦眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）今天在社群媒體發文表示，米雷伊證實將赴巴西參加6日和7日在聖卡塔里納州康泊琉海水浴場（BalneárioCamboríu）博覽中心舉行的巴西保守派政治行動會議（CPAC Brasil）。

根據愛德華多，這將是拉丁美洲史上規模最大的保守派集會活動，米雷伊將發表演說，並與波索納洛雙邊會議。

阿根廷總統府發言人阿多尼（Manuel Adorni）今天向媒體證實米雷伊將前往巴西，但米雷伊不打算與巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）會面。

阿多尼說，米雷伊也不會出席8日在巴拉圭亞松森舉行的南方共同市場（Mercosur）領袖峰會，這項決定與米雷伊最近和魯拉的摩擦無關，只因「公務太繁忙」，阿根廷外交部長蒙迪諾（Diana Mondino）將代表米雷伊出席峰會。

魯拉和米雷伊之間最近的緊張關係始於魯拉要求米雷伊向他和巴西人民道歉，因為米雷伊在競選期間稱魯拉為共產主義者和貪腐。

但米雷伊6月28日在接受阿根廷新聞頻道La Nación+採訪時重申，魯拉是因貪腐罪被判入獄，且他本來就是共產主義者，這只是「實話實說」，沒有理由道歉。

2023年10月阿根廷總統選舉前後，無論是在媒體採訪、官方儀式還是政見辯論會上，米雷伊和魯拉多次言詞交鋒。

2023年9月，米雷伊接受英國「經濟學人」（TheEconomist）採訪時說，「魯拉不僅僅是社會主義者，還有極權主義傾向」。米雷伊也對秘魯記者貝利（Jaime Bayly）說，他不會「與任何共產主義者」做生意，並稱魯拉是「黑金大咖」。

2023年11月阿根廷選舉結果公布後，魯拉說自己「沒有義務喜歡任何國家的總統，例如阿根廷」。

同年3月15日，魯拉曾將米雷伊和波索納洛相比，說兩人的行為是「反政治體系」。

2023年12月，魯拉未出席米雷伊的就職典禮，派巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）代表，波索納洛則以貴賓身分出席，與在場的各國總統一起坐在顯眼位置。