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加薩醫師曝以色列監獄暴行！醫官參與虐待 獄友慘被截肢

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
加薩規模最大的希法醫院負責人薩爾密亞（圖左）7月1日獲釋後指控以色列無預警實施拘捕，且遭到長達7個月的生心理虐待。法新社
加薩規模最大的希法醫院負責人薩爾密亞（圖左）7月1日獲釋後指控以色列無預警實施拘捕，且遭到長達7個月的生心理虐待。法新社

加薩規模最大的希法醫院（Al-Shifa hospital）負責人薩爾密亞（Mohammed Abu Salmiya）7月1日獲釋後指控以色列無預警實施拘捕，而且遭到獄方長達7個月的生心理虐待，更有囚犯因醫療條件不足慘遭截肢。

衛報報導，薩爾密亞去年11月在工作地點毫無理由遭以色列逮捕，期間被關在以色列監獄和拘禁設施，遭到獄方各種虐待，諸如使用警棍和犬隻攻擊、剝奪飲食與醫療，還有生心理上的羞辱。

除此之外，薩爾密亞表示，其他囚犯也是「幾乎每一天都遭受虐待」。

薩爾密亞談到，拘禁設施的醫療人員更「違反所有法律」參與獄方一起虐待獄友，部分被拘捕者因為醫療條件不足而被截肢。

其他獲釋拘捕者也提出相同指控，儘管難以獲得獨立核實，可是和其他曾經遭拘捕的巴勒斯坦人說法不謀而合。

以色列國家安全局（Shin Bet）日前表示為了「將拘留中心騰出空間」，決定釋放部分被拘捕者，而且憂心釋放曾參與攻擊以色列平民的巴勒斯坦恐怖份子恐有後患，「決定釋放危險程度較低的加薩被拘捕者」。

以哈戰爭爆發後，以色列軍方拘捕加薩和約旦河西岸成千上萬巴勒斯坦人，導致軍方拘留設施和監獄人滿為患，其中許多人毫無理由遭到指控或審判。

以色列 加薩走廊 巴勒斯坦 監獄

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