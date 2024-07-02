尼加拉瓜暗通中國 運作中美洲統合體排台納中

尼加拉瓜日前開始擔任中美洲統合體（SICA）臨時主席國（任期自2024年7月至12月），被質疑增加有關中國和俄羅斯的議程，企圖故技重施「排台納中」，讓中國取代台灣在這個組織的觀察員地位。

中美洲統合體（SICA）是由貝里斯、哥斯大黎加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜等國家組成。

台灣自1992年起與中美洲統合體（SICA）合作，在2002年成為正式觀察員，迄今是世界上少數承認中華民國政府合法地位的國際組織，與中美洲銀行（CABEI）同為台灣在中美洲的重要外交據點。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）報導，尼加拉瓜獨裁政權奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府2021年和台灣斷交後，宣布和中國成為戰略夥伴關係，並聯手在2023年與台灣斷交的宏都拉斯，積極引進中國勢力進入中美洲事務。

尼加拉瓜去年8月在中美洲議會（PARLACEN）主導並提出「排台納中」案，最後批准中國成為中美洲議會常駐觀察員，並取消台灣觀察員的地位，而台灣也宣布正式退出中美洲議會。

「中美洲360」分析，尼加拉瓜與宏都拉斯兩國反美立場鮮明，與中國關係十分密切。因此尼加拉瓜極有可能在擔任臨時主席國期間，再次運作讓中國取代台灣的觀察員地位，甚至把俄羅斯也拉近統合體內。

至於宏都拉斯總統卡斯楚（Xiomara Castro），則是推舉自己的丈夫，洪國前總統賽拉亞（ManuelZelaya），擔任中美洲統合體的秘書長人選。此舉如同中國和尼加拉瓜，以及宏都拉斯裡應外合，因此引起中美洲國家輿論的關注。尤其是奧蒂嘉政權長期以來迫害人權、打壓異己，甚至殺害反對派人士而遭到國際制裁，只能用惡名昭彰形容。

不過報導中指出，台灣長期與中美洲統合體（SICA）合作，不管在社會，經濟，公共衛生以及天然災害防治，都與成員國合作密切。目前台灣和中美洲統合體已經共同推動超過120項合作計畫。今年4月更正式啟動為期兩年，由台灣資助的公共衛生、海洋保護等7項合作計畫，在中美洲友邦瓜地馬拉及貝里斯推動展開。

中華民國外交部先前也強調，中美洲統合體（SICA）與中美洲議會（PARLACEN）不同，中美洲統合體是採取「共識決」，也就是成員有任何反對意見，提案就會遭否決。而即使台灣已經退出中美洲議會，但是在中美洲統合體和中美洲銀行的運作並未受影響