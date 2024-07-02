雷朋成功「排毒」 打下右派江山

法國極右派國民聯盟在國會選舉第一輪投票大勝，顯示法國政治激烈轉向，老牌政黨急劇衰退，但也證明國民聯盟轉型成功，由粗魯固執、本在政治邊緣變成強大政黨。該黨實際黨魁雷朋戰略縝密，改變黨的形象及擴大支持者，不再侷限於基本盤。

「inews」報導，雷朋二○一七、二○二二年兩度與總統馬克宏在總統決選中對壘。二○一一年她由其父老雷朋接下當時還稱國民陣線的黨魁時，該黨還等同仇外、反猶太、否認納粹大屠殺的代名詞。

老雷朋一九七二年創黨，他發言煽風點火，包括把納粹大屠殺稱為「歷史小事」，該黨與極端主義掛勾，以至於一直處於政治邊緣。雷朋承認，該黨要在法國政壇變得舉足輕重，就得一改有毒形象。

雷朋動手執行「排毒」策略，目標在重新打造該黨，成為能讓更多人接受的右派選擇，包括二○一五年把重彈反猶太論調的父親開除黨籍、二○一八年改黨名為國民聯盟，讓黨的政見變溫和。

國民聯盟此後專注於民族主義、經濟保護主義、提倡法律與秩序，同時淡化過去露骨的種族歧視及反猶太言行。二○二二年雷朋第三次出馬角逐總統時，她甚至揚棄以往對歐盟和歐元的仇視，改而專注於基本民生議題。

廿八歲的名義黨魁巴德拉對國民聯盟的轉型至關重要。他身為雷朋副手、黨的總理候選人，嫻熟年輕人及媒體。巴德拉是義大利移民之子，強調本土議題、安全以及經濟民族主義，在受苦於產業式微、高失業率領域的選民當中獲得迴響。

巴德拉矢言要對伊斯蘭發動「文化戰爭」，由歐盟取回數十億歐元，大量減少移民，還稱主政要把犯罪外國人遞解出境。

馬克宏的政策及政治操作也幫了國民聯盟大忙。他的年金改革、提高燃料稅等作法不受歡迎，在國民聯盟於歐洲議會選舉獲勝後，馬克宏決定解散國會改選，這項豪賭結果事與願違。許多法國選民雖仍不信任國民聯盟，但也認為馬克宏態度傲慢自大。