極右極左夾殺 馬克宏注定跛鴨

法國極右派國民聯盟在國會改選第一輪投票得票率衝到第一，被視為唯一可能過半的政黨，重挫總統馬克宏的復興黨。若第二輪投票後國民聯盟掌控絕對多數，馬克宏將被迫任命該黨領袖巴德拉為總理，但兩人在援助烏克蘭等議題意見相左，究竟誰能作主的爭端恐觸發憲政危機。就算國民聯盟未過半，復興黨所屬中間陣營仍將在國會面臨極右、極左翼夾攻，馬克宏難以在國會通過法案推動施政。

如何「共治」 憲法未明訂

美國有線電視新聞網（CNN）和紐約時報報導，馬克宏面臨兩種最可能局面，其一為國民聯盟在國民議會席次過半，巴德拉擔任總理而與馬克宏形成「共治」。法國採雙首長（半總統）制，共治時總統傳統上仍可主導國防外交，總理則組建內閣並執掌內政，問題是法國憲法未明訂所有情況的指導原則，兩者職權也可能重疊。

例如馬克宏曾拋出派兵到烏克蘭對抗俄羅斯的設想，但巴德拉摒棄此項做法，也說不會讓烏軍使用法國軍備攻擊俄國境內。這類較難清楚界定為內政或外交政策的爭端發生時，總統或總理的意見何者勝出並不清楚，這可能使法國陷入憲政風暴。國民聯盟立場疑歐、反移民，巴德拉可能在援烏及對歐盟預算的貢獻等問題和馬克宏衝突。

另外，年金、租稅等相關的國內法令仍要仰賴國會多數通過，因此總統未掌控國會多數時，其立法進程可能戛然而止。國民聯盟已提出扭轉馬克宏年金改革、降低能源稅等慷慨的開支承諾，惟法國已是歐元區數一數二高額舉債國，歐盟當局還不排除大砍法國預算。假使國民聯盟的開支計畫實施，法國國債恐飆升，引起債券市場緊張。

若無黨過半 陷政治僵局

第二種可能發展是國民聯盟未獲絕對多數，巴德拉已表明一旦如此他不會擔任總理，但馬克宏還是會遭右翼、左翼兩大陣營掣肘，其元氣大傷的中間派聯盟將受到兩邊極端派夾擊，難有作為。

現任復興黨籍總理艾塔爾已暗示，該黨勢力可能萎縮，第二輪投票要力圖阻止極右派掌控絕對多數，復興黨的目標是取得足夠分量以利和他黨合作。

若各黨國會不過半，馬克宏會任命誰當總理尚無定論。他可以試圖打造聯合政府，但法國不像德國這麼慣於聯合執政，也不習慣像比利時那樣長期讓看守政府執行例行業務，直到政局有突破進展。假使國會多數黨未清楚出線，法國恐怕迎來數月的政治僵局與動盪。