陸航母「山東艦」首現菲海域 外媒：意在威懾

中菲南海衝突升高之際，大陸航空母艦「山東艦」近日抵菲律賓附近海域航行，此舉為共軍首次，被認為有強烈威懾之意，且在行蹤曝光後，大陸官媒引述專家強調，共軍會堅決捍衛領土主權和海洋權益。此外，上海海事局昨再發布將於「大型船舶深水航道出口」實施交通管制的航行警告，預計是大陸第三艘航母「福建艦」將進行第三次海試。

綜合法新社、騰訊網報導，大陸覓熵科技公司的衛星遙感照片顯示，山東艦六月廿五日離開軍港，兩天後出現在菲律賓呂宋島以西大約兩百海里位置上。

據指出，前往菲律賓近海的山東艦並無護航艦隊隨行，而兩百海里的距離，剛好在菲律賓布拉莫斯超音速反艦飛彈射程外。

陸媒分析，山東艦到菲律賓進行威懾行動後，很可能通過巴士海峽前往西太平洋，屆時將有共軍○五五大型驅逐艦隨行，並可能在穿行第一島鏈後，繼續逼近第二島鏈。

法新社報導，這是中方首次派出航艦前往菲律賓近海，有威懾之意，很可能是為了向菲方「提醒」，不要覬覦不屬於自己的領土，不要再次闖入仁愛礁。

環球時報引述軍事專家張軍社強調，這對個別針對中國挑釁的國家而言，是強有力的威懾；中國軍隊會堅決捍衛領土主權和海洋權益。

此外，上海海事局昨發布航行警告，長江口七月三日將於大型船舶深水航道出口實施交通管制，外界研判是福建艦將進行三次海試。