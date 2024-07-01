北韓電視台改用俄衛星傳輸訊號 南韓：增加監控難度

南韓統一部今天表示，平壤已捨棄原本慣用的中國衛星，改用俄羅斯衛星來傳輸北韓國家電視台的廣播訊號。此舉對首爾政府機關和媒體的監控工作構成重大挑戰。

因事態敏感不願具名的南韓衛星天線服務供應商告訴路透社，北韓國營中央電視台（Korean CentralTelevision）的訊號已改為透過俄國衛星Express 103進行傳輸，以取代中國的中星12號（ChinaSat 12）衛星。

目前外界仍可透過網路看到中央電視台的節目，但傳輸訊號可能出現延遲或品質不佳的狀況。

南韓政府機關和媒體都將北韓中央電視台視為重要資訊來源，該台的內容通常高度政治化且經刻意設計。

統一部官員表示，「北韓已停用既有的中國衛星服務，並改採俄國衛星傳輸訊號，但我國部分地區的衛星（訊號）接收能力有限」。他也強調，當局正設法解決相關技術問題。

在南韓，獲授權的實體需透過衛星服務監看北韓的電視廣播節目，一般民眾則被禁止接觸北韓媒體。

路透社自今天上午就已無法收到北韓中央電視台的訊號。