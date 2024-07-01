俄羅斯遠東和西伯利亞發生逾百起野火 2自治共和國進入緊急狀態

路透報導，隨著夏季野火在天氣酷熱之際蔓延，俄羅斯遠東地區和西伯利亞地區目前共發生超過百起野火，有兩個地區1日宣布進入緊急狀態。

俄國西伯利亞地區的圖瓦（Tuva）共和國領導人霍瓦雷格表示，由於天氣酷熱、強風和乾燥雷暴（dry thunderstorm）引發森林野火，當局宣布進入緊急狀態。他在社群媒體「紙飛機」發表貼文說：「目前共和國境內已登記發生23起野火。約1700公頃的土地被火勢覆蓋，大多數位於交通不便的山區。」

霍瓦雷格說，天氣預報預測，未來幾天酷熱天氣會有所緩解，預期部分地區會降雨，「然而，我們不能依賴天氣：鑑於火災狀況，整個7月會是最困難的月份。而我們必須為每一公頃的森林而戰」。

在俄國遠東地區，薩哈共和國也宣布進入聯邦緊急狀態。俄羅斯聯邦緊急情況部表示，他們使用無人機偵測發現107起野火，延燒面積超過33萬公頃。