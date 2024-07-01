匈牙利輪值歐盟主席 力推與中國建設性對話

匈牙利今起輪值下半年的歐盟主席國，除了匈國外長在上任前已先向中國外長王毅簡報議題推動重點，輪值計畫書裡也特別提及要與中國強化經濟和戰略性安全的「建設性對話」。

歐洲聯盟（EU）輪值主席國主要負責安排歐盟27國部長理事會（Council of the European Union）的討論主題、協調達成結論，以及與歐盟理事會（EuropeanCouncil）主席共同商討約每2個月一次的成員國領導人高峰會議程。

由於匈牙利總理奧班（Viktor Orban）與俄羅斯和中國的友好關係，過去幾年經常成為歐盟在援烏、抗俄、防中政策上的「擋路石」，上半年歐盟圈內便曾發動阻止匈牙利輪值，但未獲多數成員國支持。

匈牙利在主席國網頁上揭示半年輪值期的議題安排7大重點，將著力於經濟競爭力、強化國防、阻止非法移民、促進西巴爾幹半島（Western Balkans）國家加入歐盟，並聚焦以農民為核心的農業政策。

其中，減輕農民在歐盟氣候政策下的壓力是奧班政府一貫立場，在上半年歐洲多場選舉顯示農民推升極右派勢力的政治現實下，新一屆期的歐盟淨零減碳政策也會以「少碰農民」為念。

西巴爾幹半島國家都已申請加入歐盟，除了克羅埃西亞2013年已入盟，目前談判進度最快的是蒙特內哥羅（Montenegro）和塞爾維亞（Serbia）。被認為威權程度仍高的塞國政府與匈牙利友好，也是中國在西巴爾幹半島的經營核心。

在匈牙利的主席國計畫和優先事項報告書裡，提到將與亞洲主要國家尋求建設性和穩定的關係，「例如中國和印度」，並特別敘述「對中國採取務實和平衡的態度，是匈牙利主席任期的一個關鍵目標」。

匈牙利計畫書裡不提歐盟對中國的「合作夥伴、競爭者、體制性對手」三合一定位，只強調中國是重要的貿易和經濟夥伴，「我們認為在歐盟與中國的關係裡，關於經濟和戰略安全的建設性對話尤其重要」。

更特別的是，匈牙利外交部6月25日在社群媒體X上發文表示，部長西亞爾托（Péter Szijjártó）向中國外長王毅說明了匈牙利接任歐盟主席國的重點，強調歐盟需要與中國更強化合作，以支持環境和競爭力的目標。

西亞爾托除了向王毅稱許中國對和平的承諾，認同中國與巴西共同提出的烏克蘭和平計畫，還呼籲停止貿易戰，明言反對歐盟對中國汽車產業施加反補貼關稅，警告這將會傷害歐盟經濟。

由此可以預見，匈牙利在下半年藉由議程設定和會議協調發揮影響力，恐不免出現與歐盟主流唱反調的事件。尤其11月歐盟執行委員會（EuropeanCommission）將對中國進口電動車的反政府補貼調查提出正式結果，是否持續目前對中國車業加徵關稅的政策，將會提到歐盟理事會作決定，匈牙利勢將努力幫中國抵擋。

不過，下半年因歐盟人事大換屆，包括新一屆歐洲議會（European Parliament）開議、投票通過執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）連任案，以及各國對26名執行委員的提名、議會聽證會及投票等，人事相關議程和新政治局面暖身，就將占據大半心力，匈牙利難以盡情揮灑其計畫。

剛卸下上半年主席國的比利時總理德克魯（Alexander De Croo）在6月28日歐盟高峰會後的記者會上，被問及對接棒的奧班有何建議。他對這個引起全場大笑的問題回答說，「主席國職位不代表你是歐洲的老闆，而是你必須作出妥協」。

「一生中至少有一次擔任必須妥協的角色，是件有趣的事，我絕對會向奧班如此建議」，德克魯說。