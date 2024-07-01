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杜特蒂父子競選參議員 恐打亂小馬可仕鞏固政權計畫

中央社／ 馬尼拉1日綜合外電報導
菲律賓前總統杜特蒂。路透
菲律賓前總統杜特蒂。路透

當今菲律賓政壇兩大家族馬可仕與杜特蒂結盟2年來，關係一直不睦，隨著前總統杜特蒂和他的2個兒子宣布角逐參議員，恐損及未來數年菲律賓的國政穩定。

路透社報導，菲國副總統薩拉．杜特蒂（SaraDuterte）原兼任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）內閣教育部長，上月19日突然請辭。6月25日，她的父親、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）和2個兄弟宣布明年將競選參議員。

外界一向預期，杜特蒂與馬可仕的政治聯盟終將瓦解，但杜特蒂父子檔的參選可能打亂小馬可仕鞏固政權，以培養2028年總統大選接班人的計畫，因分析人士指出，屆時薩拉可能會挑戰總統大位。據法律規定，菲國總統任期為6年，且不得連任。

目前尚不清楚杜特蒂父子3人競選參議員，對菲國政府近期政策將產生何種影響，而且參選登記至10月才截止，不過，杜特蒂家族若靠其強大的政治基礎在明年5月的期中選舉獲勝，將導致小馬可仕難以推動不利杜特蒂家族利益的法律。

馬可仕與杜特蒂家族2022年因利益結盟，儘管兩個派閥的執政風格與政策方針明顯南轅北轍，小馬可仕與薩拉

依然分別當選總統和副總統。

根據菲國獨立民調公司「亞洲脈動」（Pulse Asia）最新公布的季度調查，雖然小馬可仕與薩拉的支持度皆較上季下滑，但在今年3月，前者的支持度是55%，低於後者的67%。

此外，菲國頗具公信力民調機構「社會氣象站」（Social Weather Stations）去年發布的民調顯示，可望在2028年問鼎大位的人選中，薩拉領先群雄。

小馬可仕 杜特蒂 薩拉

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