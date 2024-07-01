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首爾市政廳附近嚴重車禍！韓媒：汽車衝撞路人「至少6死8傷」

美日韓「自由之刃」軍演後 朝鮮再試射兩枚彈道導彈

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韓國聯合參謀本部在一份聲明中稱，平壤周一（7月1日）試射的兩枚導彈相隔十分鐘從朝鮮東南部長淵郡發射。第一枚導彈飛行600公里，第二枚飛行120公里。示意圖／路透
韓國聯合參謀本部在一份聲明中稱，平壤周一（7月1日）試射的兩枚導彈相隔十分鐘從朝鮮東南部長淵郡發射。第一枚導彈飛行600公里，第二枚飛行120公里。示意圖／路透

韓國聯合參謀本部在一份聲明中稱，平壤周一（7月1日）試射的兩枚導彈相隔十分鐘從朝鮮東南部長淵郡發射。第一枚導彈飛行600公里，第二枚飛行120公里。朝鮮通常向其東部海域試射導彈，不過第二枚導彈的射程不足以抵達該海域。

韓國聯合參謀本部發言人李誠俊（Lee Sung Joon）在新聞簡報會上表示，第二枚導彈可能在發射初期就出現飛行異常。他說，如果這枚導彈發生爆炸，那麼碎片可能墜入內陸地區。

韓聯社報道稱，首枚導彈落入朝鮮東部清津市近海，第二枚導彈墜入平壤市附近。

韓國聯合參謀本部譴責朝鮮的試射是挑釁行為，對半島和平構成嚴重威脅，稱韓國將在與美國的軍事同盟關系下保持堅決擊退朝鮮任何挑釁的態勢。

韓軍方：可能是朝向俄提供的火星-11型導彈

韓聯社還報道稱，韓軍認為，朝鮮此次試射的兩枚導彈可能均為火星-11型短程彈道導彈。鑑於朝鮮向俄羅斯提供用於攻擊烏克蘭的火星-11型導彈，此次試射或旨在測試對俄出口的導彈性能。不過，韓軍方也不排除朝鮮試射新型導彈等多種可能性。

朝鮮周一的試射也是在美日韓「自由之刃」聯合軍演結束後兩天之際。近些年來，美日韓擴大三方安全伙伴關系，以應對平壤的核威脅以及北京在該地區日益具有進攻性的姿態。

「自由之刃」軍演旨在通過空中和海域的同時演習，加強聯合防御彈道導彈、反潛作戰、偵察等技能和能力，提高軍演的復雜性。為期三天的演習中，美國出動一艘航母，三國出動驅逐艦、海上作戰直升機等。

朝鮮：美日韓等同亞洲版「北約」

周日（6月30日），朝鮮外交部發表長篇聲明，強烈譴責「自由之刃」演習，稱美日韓伙伴關系等同於亞洲版北約。該聲明稱，演習公開破壞朝鮮半島的安全環境，並包含美國圍困中國、向俄羅斯施壓的意圖。

上周三，朝鮮已試射一枚導彈，平壤稱是成功發射一枚先進的多彈頭導彈。但韓國稱這是誇大的謊言，導彈在發射初期就已爆炸。

與此同時，朝鮮上周五開始一次勞動黨的重要會議，據稱，將對與進一步加強朝鮮式樣的社會主義有關的「重要緊急事務」做出決策。韓聯社報道稱，周一（7月1日），勞動黨這次會議進入第三天。

（美聯社、韓聯社等）

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導彈 平壤 軍演

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