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菲律賓越南準備討論南海爭議 尋求互惠解決方案

中央社／ 馬尼拉1日綜合外電報導

菲律賓先前向聯合國申請確認其在南海島嶼的延伸大陸棚主張，菲國外交部今天表示，樂見越南認可菲方行動，馬尼拉已準備好與河內當局舉行會談，解決任何南海問題。

路透社報導，菲律賓外交部今天發布聲明指出：「我們準備與越南磋商推動可行的辦法，這將有助雙方達成解決南海問題的互惠方案。」

越南表示願與菲律賓會談，尋求符合兩國利益的措施。

菲律賓上個月向聯合國遞交申請，要求承認菲國在最靠近南海爭議地區島嶼的延伸大陸棚（ECS）主張。

馬尼拉聲稱有權「確定其大陸棚的外部界限」，到西部巴拉望島（Palawan）外海350海里（648公里），這是聯合國海洋法公約（UNCLOS）允許的最大範圍。

中國外交部上個月稱反對菲律賓「片面」向聯合國遞交申請，聲稱菲國此舉侵犯中國主權及管轄權。

聯合國 菲律賓

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