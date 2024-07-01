致賀澳洲新任總督 習近平：高度重視中澳關係

中國國家主席習近平今天向澳洲新任總督莫斯廷（Samantha Mostyn）致賀電表示，「我高度重視中澳關係發展」，願與澳洲共同推動構建更加成熟穩定的全面戰略夥伴關係。

據中國外交部官網，習近平致電莫斯廷，祝賀她就任澳洲總督。

他說，中澳互為重要合作夥伴，都是亞太地區重要成員和世界多極化進程中的重要力量。健康穩定發展的中澳關係符合兩國和兩國人民的根本和長遠利益，也有利地區和世界和平、穩定、發展、繁榮。

習近平表示，「我高度重視中澳關係發展」，願與澳方本着相互尊重、互利共贏、求同存異的原則，推動構建更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係。

此前，中國國務院總理李強6月中旬對澳洲進行為期4天的正式訪問，是7年來中國總理首次訪問澳洲，在兩國關係因COVID-19疫情源頭調查等因素而在低點徘徊多年後，外界視李強到訪為雙方「破冰」的開始。