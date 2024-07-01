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南非宣布聯合政府 非洲民族議會讓出近4成部會

中央社／ 約翰尼斯堡30日綜合外電報導
南非總統拉瑪佛沙。法新社
南非總統拉瑪佛沙。法新社

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天宣布選後新政府。執政的非洲民族議會（ANC）這次大選出現執政30年來首次未能過半，以致32個部會讓出12個給反對黨。

法新社報導，1994年帶領南非擺脫白人少數統治走向民主後一直單獨執政的非洲民族議會，在新政府裡仍保有20個部會，仍握有諸如外交、財政、國防、司法、警政等重要部會。

聯合內閣裡的第二大執政夥伴「民主聯盟」（Democratic Alliance），取得包括內政、環境、公共工程等6個部會；民主聯盟黨魁、48歲的史汀胡辛（John Steenhuisen）將任農業部長。

祖魯民族主義政黨印卡塔自由黨（IFP）、反移民政黨愛國聯盟（Patriotic Alliance）與極右翼新自由陣線黨（Freedom-Front Plus）等小黨取得與土地改革、體育、觀光、獄政、公共服務等相關的6部會。

71歲的拉瑪佛沙在電視談話中說：「共組目前這樣的全國團結政府（GNU）在南非民主史上是頭一遭。新政府將優先著重快速、兼容和永續的經濟成長，並透過解決貧困、不平等和失業問題創造更公正社會。」

非洲民族議會於5月29日國會大選首度失去過半優勢後，期間耗費約兩週時間與其他政黨磋商，敲定聯合組閣後，拉瑪佛沙到6月中順利連任。

南非 大選 非洲

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