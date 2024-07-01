定義標準時間 各國爭設月球標準

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

科學家現在最希望將時鐘送上月球，好制定月球標準時間！月球的公轉地球，是相當重要的時間依據，但隨著未來人類將駐足月球，月球自轉的標準時間對各國來說也相當重要。在月球上的一天目前比地球的一天少56毫秒，NASA與各國科學家也在積極規劃月球的度量衡，讓人類外星探索更方便。

各國都想定義標準

根據《CNN》報導，雖然對一般人來說56毫秒算不了什麼，但對於美國、中國、俄羅斯、歐洲與印度等有太空能力的國家來說，月球上的標準時間牽涉登月任務探索，還有未來要設立殖民點與月球的跨國紛爭等，都扮演相當重要的角色，美國政府便要求NASA今年底前設立好可以隨時追蹤月球最新時間的系統。

人類在確定時間上也花了相當長久的歷史，包括各地的標準時間、格林威治線，回推到過去的日晷、滴漏，直到後來的機械鐘，甚至是定義標準時間的銫原子鐘，隨著科技發達，人類想再度重回月球探勘，甚至開採月球礦物的野心逐漸增加下，定義月球的時間變得相當重要。

太空條件複雜

《天空新聞網》提到，根據愛因斯坦的相對論，人類在太空中移動速度越快，時間反而是過得愈慢，在國際太空站還可以用標準時間執行任務，但更複雜的太空任務就很難適用，同時還要要求精準性，定義月球標準時間的任務相當不容易。人類過去是在各時區設立原子鐘，取平均值作為標準時間。

但月球的環境、攜帶原子鐘的成本與太空任務的難度，讓科學家還要想其他方法，多管齊下計算月球的標準時間。此外，地球的一天的定義是自轉一周，但月球公轉與自轉周期差不多，而且月球正面與背面將會在地球時間28天中，各有14天是永晝或永夜，相關定義仍難統一。

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