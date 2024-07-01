快訊

刑事局被搜索！副隊長被控辦毒品案勾結線民 30萬交保

合歡山驚魂…休旅車山道S形「左右飄移」 自撞山壁嚇壞用路人

解放軍新疆沙漠靶場驚見F-22、F-35靶機 傳模擬攻擊日本本土

北韓連射彈道飛彈 南韓：第2枚可能中途爆炸失敗

中央社／ 首爾1日綜合外電報導

南韓軍方表示，北韓今天發射兩枚彈道飛彈，而第2枚可能在飛行途中發生異常、爆炸失敗，殘骸可能散落內陸。

綜合路透社和法新社報導，南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）發言人李成俊（Lee Sung-joon，音譯）在記者會中表示，南韓還在分析北韓第2枚彈道飛彈發射失敗事件，無法立即證實是否造成北韓任何死傷或財物損失。

南韓合同參謀本部稍早說，北韓清晨5時05分發射一枚短程彈道飛彈，射程約600公里，而約10分鐘後發射的第2枚彈道飛彈則飛行約120公里。

南韓合同參謀本部當時說，兩枚飛彈均從朝鮮半島西岸附近發射，且都是朝東北方向飛去。

飛彈軌跡意味著第2枚飛彈可能落在北韓首都平壤附近區域，但李成俊表示南韓軍方無法進一步置評。

北韓 南韓 彈道飛彈

延伸閱讀

北韓今年第10次發射彈道飛彈 外交部譴責破壞區域穩定

北韓向東發射彈道飛彈 10分鐘內連射2枚

南韓軍方：北韓向東發射彈道飛彈 一週來2度射彈

睽違30年！南韓總統登美國航空母艦 美日韓軍演同抗陸、朝

相關新聞

歐洲極右派回歸？法國投票右翼大勝

法國提前舉行的立法選舉第一輪投票在6月30日晚上結束。最高票成績由瑪琳．勒龐（Marine Le Pen）所率領的極右翼政黨「國民聯盟」取得，最新的得票數33.2%；現任總統馬克宏所領導的中間聯盟得票21%，排名第三；排名第二的則是28.1%的泛左翼聯盟「新人民陣線」。第二輪投票將在7月7日周日舉行，目前中間與泛左陣營都揚言將會退選來減少各選區「三角督」的情況，確保極右翼不會取得國會多數。

衛星空拍圖曝光！中共解放軍模擬襲擊美軍航母

商業內幕（Business Insider）日前曝光造影公司「星球實驗室公司」（Planet Labs）衛星影像，顯示中...

定義標準時間 各國爭設月球標準

科學家現在最希望將時鐘送上月球，好制定月球標準時間！月球的公轉地球，是相當重要的時間依據，但隨著未來人類將駐足月球，月球自轉的標準時間對各國來說也相當重要。在月球上的一天目前比地球的一天少56毫秒，NASA與各國科學家也在積極規劃月球的度量衡，讓人類外星探索更方便。

法國會選舉首輪 極右派政黨國民集會黨大勝

法國國會下議院國民大會(National Assembly) 6月30日的第一輪選舉落幕，出口民調顯示雷朋(Marine...

平壤加速「造神」 官員戴金正恩肖像胸章

北韓官方媒體6月30日發布的照片顯示，北韓官員首度在公開場合別上印有金正恩肖像的別針，這是塑造對這位領導人的個人崇拜的最...

以軍再炸南北加薩 美修停火協議措辭 哈瑪斯轟了無新意

以色列軍隊6月30日向加薩北部的西傑亞區（Shejaia）以及南部拉法進一步推進，其中在拉法摧毁多所房屋，造成包括兒童在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。