北韓連射彈道飛彈 南韓：第2枚可能中途爆炸失敗

科學家現在最希望將時鐘送上月球，好制定月球標準時間！月球的公轉地球，是相當重要的時間依據，但隨著未來人類將駐足月球，月球自轉的標準時間對各國來說也相當重要。在月球上的一天目前比地球的一天少56毫秒，NASA與各國科學家也在積極規劃月球的度量衡，讓人類外星探索更方便。

2024-07-01 14:39