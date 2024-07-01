北韓連射彈道飛彈 南韓：第2枚可能中途爆炸失敗
南韓軍方表示，北韓今天發射兩枚彈道飛彈，而第2枚可能在飛行途中發生異常、爆炸失敗，殘骸可能散落內陸。
綜合路透社和法新社報導，南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）發言人李成俊（Lee Sung-joon，音譯）在記者會中表示，南韓還在分析北韓第2枚彈道飛彈發射失敗事件，無法立即證實是否造成北韓任何死傷或財物損失。
南韓合同參謀本部稍早說，北韓清晨5時05分發射一枚短程彈道飛彈，射程約600公里，而約10分鐘後發射的第2枚彈道飛彈則飛行約120公里。
南韓合同參謀本部當時說，兩枚飛彈均從朝鮮半島西岸附近發射，且都是朝東北方向飛去。
飛彈軌跡意味著第2枚飛彈可能落在北韓首都平壤附近區域，但李成俊表示南韓軍方無法進一步置評。
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