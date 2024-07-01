東歐組極右黨團 歐議會疑歐派日增
【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】
極右派在歐洲議會的勢力愈來愈大！匈牙利總理奧班30日宣布，將成立新的歐洲議會黨團，目前包括奧地利的自由黨（FPO）、捷克的「是的（ANO）」黨都將加入運作。歐洲議會選舉結果近日出爐，大約還有50幾席尚未分配到黨團的政黨在評估加入何方，其中便有很多極右派政黨。
注重穩定 反對移民
根據《半島電視台》報導，匈牙利、奧地利與捷克的極右派與民粹政黨宣布，要組成新的歐洲議會黨團「守護歐洲」，未來希望能獲得超過4個參與歐洲議會的國家支持。三黨也在記者會簽定聯合宣言，制定政策目標為和平、穩定、安全與發展，避免戰爭、移民與飢荒。
ANO原本屬於法國主導的「復興歐洲」黨團，FPO則是在極右派的「民主與認同」黨團，奧班所屬的青年黨在2021年就退出歐洲議會主要政黨「歐洲人民黨」的運作。外界預期歐洲的極右派黨團數量會增加，且包括德國的另類選擇黨，法國的國民聯盟都在此次歐洲議會選舉增加不少席次。
歐盟壞孩子輪值主席
《法蘭西24》提到，未來半年，匈牙利將擔任歐洲議會的輪值主席國，雖然歐洲議會輪值主席權力不大，但可以將自己想要的議題排入優先議程中，而匈牙利在歐盟會員國中向來較親近俄羅斯與中國，之前在瑞典與芬蘭加入北約時也有不少阻擋，外界擔心這半年會讓歐洲議會極右派影響不少歐洲的決策。
歐盟執委會近日也表示在審核烏克蘭與摩爾多瓦的入會案，但匈牙利對此便相當感冒，而奧班在國內政壇的被挑戰力道也逐漸增加，席次排名匈牙利第二的新政黨蒂薩將加入中間偏右的歐洲人民黨團。綜合職務變化與國內外挑戰，很可能是奧班選擇新成立黨團的原因。
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