快訊

整理包／7月新制上路！8交通微罪不能檢舉、宜花東觀光補助 囤房稅2.0來了

遭控以醫美診斷書請假、放鳥團練 蘇打綠阿龔說話了

帛琉旅遊遭逼脫光查私密處 受害人現身批：國家捐這麼多錢還受辱

衛星空拍圖曝光！中共解放軍模擬襲擊美軍航母

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
根據衛星空拍圖，解放軍模擬攻擊的目標包括美軍的F22與F35等匿蹤戰機。圖為美軍F22戰機，僅供示意。路透
根據衛星空拍圖，解放軍模擬攻擊的目標包括美軍的F22與F35等匿蹤戰機。圖為美軍F22戰機，僅供示意。路透

商業內幕（Business Insider）日前曝光造影公司「星球實驗室公司」（Planet Labs）衛星影像，顯示中國解放軍在新疆模擬攻擊美國最強航母「福特號」，且根據彈痕，解放軍已經命中目標，這表示解放軍已有針對機場與戰機發動攻擊的預備。

根據曝光衛星影像，解放軍在新疆南部塔克拉瑪干沙漠打造擬機場跑道與飛機模型，進行攻擊演練，包含等比例美軍航空母艦「福特號」模型。一旦福特號進入西太平洋，在中國東風26號或東風17號飛彈的射程範圍內可能遭到打擊。

商業內幕文中還說，該刊取得的4月19日衛星影像中，有些飛機模型很像美軍F22與F35匿蹤戰機。社群媒體上最近還有星球實驗室公司5月的衛星影像，其中包括F35的模型。這些衛星影像似是表示，中方正在當地以F35作為射擊演練。

福特 衛星 解放軍

延伸閱讀

在地化的繁中AI語言模型TAME發表 精準解釋買東西「很盤」

長春、和碩、長庚、欣興攜手新創 建立繁體中文專家模型

加強戒備恐攻 傳美軍升高多個歐洲基地警戒等級

日本H3火箭3號機訂7月1日升空 展現運載大型衛星能力

相關新聞

衛星空拍圖曝光！中共解放軍模擬襲擊美軍航母

商業內幕（Business Insider）日前曝光造影公司「星球實驗室公司」（Planet Labs）衛星影像，顯示中...

東京都知事選舉現亂象 挨批為「史上最惡」

日本東京都知事選舉今年出現眾多亂象，海報公告欄被特定政治團體佔領，部分候選人為了吸引目光上演激進、惡搞行為，網友批評為「...

南海緊張升級 菲律賓參謀總長：有必要加強後備力量

中國和菲律賓在南海情勢緊張，菲律賓參謀總長布勞納表示，國家面臨「挑戰」有必要加強後備力量，「為任何可能發生的情況做好準備...

馬克宏凶多吉少！法國會首輪選舉登場 極右國民聯盟34%得票率輾壓對手

法國國會首輪選舉30日登場，最新出口民調顯示，極右派「國民聯盟」（National Rally）可望拿下34%選票，大幅領先總統馬克宏所屬的中間派「復興黨」（Renaissance），馬克宏剩下的第二任期恐凶多吉少。

北韓向東發射彈道飛彈 10分鐘內連射2枚

韓聯社報導， 南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）稍早證實，北韓於1日上午向東連續發射2枚彈道...

法國會首輪投票極右33%領先 馬克宏政治賭注慘輸

法國國會選舉首輪投票今天登場，投票率可望破1978年來的紀錄。初步計算，極右翼得票率33.2%居首，左翼約為28.1%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。