衛星空拍圖曝光！中共解放軍模擬襲擊美軍航母

商業內幕（Business Insider）日前曝光造影公司「星球實驗室公司」（Planet Labs）衛星影像，顯示中國解放軍在新疆模擬攻擊美國最強航母「福特號」，且根據彈痕，解放軍已經命中目標，這表示解放軍已有針對機場與戰機發動攻擊的預備。

根據曝光衛星影像，解放軍在新疆南部塔克拉瑪干沙漠打造擬機場跑道與飛機模型，進行攻擊演練，包含等比例美軍航空母艦「福特號」模型。一旦福特號進入西太平洋，在中國東風26號或東風17號飛彈的射程範圍內可能遭到打擊。

商業內幕文中還說，該刊取得的4月19日衛星影像中，有些飛機模型很像美軍F22與F35匿蹤戰機。社群媒體上最近還有星球實驗室公司5月的衛星影像，其中包括F35的模型。這些衛星影像似是表示，中方正在當地以F35作為射擊演練。