高喊「讓歐洲再次偉大」匈牙利接歐盟輪值主席

歐洲聯盟（EU）議員質疑是否該允許匈牙利民族主義政府擔任輪值主席國後，匈牙利民族主義政府今天高喊川普式口號「讓歐洲再次偉大」，展開輪值主席任期。

路透社報導，議員們之所以有疑慮，是因為匈牙利總理奧班（Viktor Orban）與布魯塞爾當局多次在民主規範的議題上爆發衝突。

匈牙利外交官表示，匈牙利將成為誠實的中間人，分析人士則說，鑑於布魯塞爾正處於6月選舉後的過渡階段，布達佩斯在歐盟決策最前線的行動可能受到限制。

輪值主席的職責是制定議程、主持歐盟成員國除外交或歐元區事務外所有領域的會議、尋求歐盟成員國共識，以及與歐洲議會（European Parliament）就立法達成協議。

分析人士表示，新的歐洲聯盟執行委員會（European Commission）和新的議會成員需要數月時間才能步入正軌，也就是說，可能支持匈牙利優先事項的極右政治人物雖在歐盟選舉中有所斬獲，匈牙利讓政策通過的能力仍然有限。

捷克智庫「國際事務協會」（Association forInternational Affairs）研究員哈夫里查克（PavelHavlicek）表示：「這只會對立法議程產生很小的影響，議程開始時間會晚得多，可能在今年底，也可能在明年初。」

匈牙利表示，其優先要務包括推動巴爾幹半島西部國家加入歐盟、非法移民和經濟競爭力。

匈牙利過去曾阻止或延遲向烏克蘭提供資金和武器，並且與莫斯科維持關係、也對歐盟減少對中國依賴多所批評。

在匈牙利擔任歐盟輪值主席國之前，歐盟匆忙通過對俄羅斯的新制裁，並與烏克蘭啟動入盟談判。

歐洲外交關係協會（ECFR）資深政策研究員丹尼遜（Susi Dennison）表示，用「大膽」作風展開主席任期，顯示匈牙利可能想推動民族主義路線。

歐洲政策中心（European Policy Centre）高級政策分析家格魯貝爾（Johannes Greubel）表示，諸如競爭力等優先要務讓歐盟其他國家有共鳴，但右翼在移民、烏克蘭戰爭和法治方面可能也會有說法。

「這是個混合論述的主席任期，但極右將占上風。」