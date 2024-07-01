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日本H3火箭3號機發射成功 搭載衛星進入軌道

中央社／ 東京1日綜合外電報導

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天中午在鹿兒島縣種子島太空中心，發射日本國產最新主力運載火箭H3的3號機，火箭搭載的地球觀測衛星「大地4號」已進入軌道，發射成功。

日本經濟新聞報導，日方成功發射H3火箭3號機，有意藉由實際成果涉足國際競爭激烈的商業衛星發射市場。

H3火箭3號機今天東京時間中午12時06分過後，從鹿兒島縣種子島太空中心升空，升空約17分鐘後，「大地4號」（Daichi 4）投入預定軌道，此次發射宣告成功。

「大地4號」是目前運作中的「大地2號」後繼衛星，由JAXA與三菱電機耗資約320億日圓共同開發而成，可用於掌握天災造成的災情，偵測地殼變動等。此外，在夜間與天氣不佳時，也能藉由雷達觀測地面，觀測範圍是「大地2號」的4倍。

這是H3火箭1號機2023年發射失敗後，運載火箭H3上首度搭載實用衛星。而此次發射也是H3火箭2號機今年2月成功升空後，又見H3發射成功的案例。

作為日本即將除役的火箭H2A後繼機種，H3火箭由JAXA與日本三菱重工業從2014年起聯手開發。H3火箭1號機2023年3月發射失敗，連帶讓日本損失地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3）。

2號機今年2月雖然成功升空，但當時考量到二度失敗風險，所以僅搭載與大地3號重量相近的兩枚超小型衛星及1枚模型衛星，來測試H3火箭運載性能。

H3火箭預計在H2A火箭50號機於2024年度發射完畢後，2025年度起完全取代H2A。

日本經濟 火箭 衛星

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