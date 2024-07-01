東京都知事選舉現亂象 挨批為「史上最惡」

日本東京都知事選舉今年出現眾多亂象，海報公告欄被特定政治團體佔領，部分候選人為了吸引目光上演激進、惡搞行為，網友批評為「史上最惡（糟糕）」。日本政界出現修選舉法呼聲，專家也表示，現正是討論制度好時機。

●海報公告欄出現裸女海報

今年東京都知事選舉因政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）爆量提名24人，而出現海報公告欄被大量不相干非候選人佔領的亂象。

像是賽車女郎櫻井MIU張貼了她僅遮住三點、接近全裸的開腿照片，自稱「表現自由」，還有海報刊登了色情俱樂部的廣告，都被警視廳以違反東京都的「迷惑防止條例」給予警告。

大量欄位被N國黨以每處2萬5000日圓的價格轉售，把公告欄搞得烏煙瘴氣，令人搞不清楚選舉的本質。

最新一起爭議是，有海報使用了2020年去世演員三浦春馬的肖像畫與名字，遭到他的事務所強烈抗議。

海報上顯示這是N國黨向第三方讓渡的欄位，海報上寫著「這世界充滿了三浦春馬」，以及一張看似三浦的肖像畫，還附有QR碼，可以導入成為影片分享網站的付費會員。

三浦春馬生前所屬的經紀公司Amuse表示，「這些選舉海報基於商業目的使用三浦春馬的名字與肖像畫，未經授權利用三浦春馬透過藝人活動累積的名聲與名氣，侵犯了他的權利。公司對此深感憤慨，家屬也非常痛心。」公司表示，已經向東京都選舉管理委員會提出抗議。

N國黨黨魁立花孝志在社群媒體表示，「要向Amuse、三浦春馬的家屬和粉絲致上誠摯歉意」，並表示會在原先海報上覆蓋其他海報，不再繼續讓這張海報露出。

對於海報公告欄亂象，諸多政治人物發出嚴厲批判。鳥取縣知事平井伸治在縣議會發言說，「這些海報引導民眾訪問可疑的網站。在一處公告欄貼了24張相同的海報，這怎麼能算是競選活動？」

●政見發表會群魔亂舞

這次東京都知事選舉共有56人參選，創史上最高紀錄，而當中有52人申請日本放送協會（NHK）的政見發表會，同樣也是歷史新高。

既然叫做「政見」發表會，從字面上應該是發表政見，但這次候選人眾多，發表的內容也五花八門，在網路上成為話題。

包括有一名女性候選人在6月27日政見發表會直播時突然喊熱，接著脫掉襯衫，僅著平口小可愛，並不停稱讚自己「可愛」。有一名男性候選人把寫著政見的紙張擋在自己的臉前面，完全看不清楚他的面目。

還有候選人裝扮成電影「蝙蝠俠」裡的反派「小丑」。他一邊笑著，一邊在鏡頭前晃來晃去，甚至把椅子搬到桌上，難為站在他身後的手語女老師鎮定自若，不停替他的笑聲打出手語。

亂七八糟的候選人表現，即使是再怎麼強調言論自由，也讓不少網友批評「這是不是太過分了？」

有網友說，「這次東京都知事選舉，要創下史上最惡的傳說了」、「當我看政見發表會的時候，有預感這會是歷代最惡的東京都知事選舉」、「太過分了。這種醜惡的行為還要繼續幾週啊？」

●修正公共選舉法（公選法）呼聲

自由民主黨幹事長茂木敏充6月25日在記者會表示，就特定政黨妨害選舉、佔領海報公告欄的問題，「需要思考對策，包括修改公選法」。3個在野黨也在6月18日共同向眾議院提出公選法改正案，希望強化對於妨害行為的規範。

為了避免胡亂參選，日本設有保證金制度，候選人必須先將現金存入法務局，如果沒有獲得一定數量的選票，保證金就會被沒收，金額依據選舉規模不同，眾議院和都道府縣知事的保證金都是300萬日圓。

儘管如此，這次的東京都知事選舉依舊爆量到56人參選，是上次的2倍多，顯見沒收300萬日圓的震懾力無法發揮作用，因此提高保證金的金額可能會成為另一個討論焦點。

產經新聞報導，拓殖大學副教授岡田陽介表示，「不論是海報的張貼方式，或是政黨與政治團體的主張，都必須確保言論自由。」基於這個前提，「任何剝奪其他候選人言論自由的妨害行為，都必須被嚴加處理。」