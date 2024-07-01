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南海緊張升級 菲律賓參謀總長：有必要加強後備力量

中央社／ 新加坡1日專電
圖為菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner Jr.）。圖／取自Ｘ平台
圖為菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納（Romeo Brawner Jr.）。圖／取自Ｘ平台

中國和菲律賓南海情勢緊張，菲律賓參謀總長布勞納表示，國家面臨「挑戰」有必要加強後備力量，「為任何可能發生的情況做好準備」，但他指出，正在盡一切努力避免戰爭。

中國與菲律賓6月17日在南海仁愛暗沙附近爆發衝突，在馬尼拉公布的影片顯示，中國海警人員對菲律賓海軍船隻揮舞刀斧和其他武器。南海緊張情勢升級之際，菲律賓外交部日前表示，菲國與日本7月8日將在馬尼拉舉行外長、防長2+2會議，討論區域國防與安全問題。

菲律賓媒體馬尼拉公報（Manila Bulletin ）報導，菲律賓武裝部隊（Armed Forces of the Philippines）持續發展其海上後備力量，在加強國家領土防禦方面發揮至關重要的作用。

報導指出，菲律賓參謀總長布勞納（RomeoBrawner）在主持一項軍事訓練課程的結業儀式上表示，有了海上後備力量新成員加入，有助於促進菲律賓防禦態勢。這些新成員將加入駐紮在北呂宋島的菲律賓海軍後備部隊。

布勞納表示，由於國家面臨「挑戰」，有必要加強後備力量，並確保「為任何可能發生的情況做好準備，無論是人為或自然發生」。

他否認媒體報導指這些秀肌肉動作，是為應對與中國加劇的敵對行動所做的準備，「有很多假新聞報導說我們即將陷入一場戰爭，別擔心，因為我們正在盡一切努力避免可能的戰事」，他說，一旦戰爭爆發，不論是菲律賓或其他大國都是輸家，在戰爭中，沒有人是贏家。

布勞納表示，菲律賓總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）已指示「用盡一切可能措施和行動以防止戰爭」，但命令菲律賓武裝部隊要確保菲國在專屬經濟區（EEZ）得以維護主權，菲方將遵循國際法，並促進基於國際規則的秩序。

菲律賓海軍與中國海警人員日前在南海爆發衝突，小馬可仕曾說，不僅僅是單純的抗議，菲律賓必須做更多以因應北京在南海的「非法行動」。

中菲南海衝突引起外界擔憂衝突將波及美國，因為根據1951年簽定的美菲共同防禦條約，如果菲律賓在太平洋地區的部隊或船隻遭到「武裝攻擊」，美國有義務馳援。

南海 菲律賓 馬尼拉

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