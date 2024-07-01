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加強戒備恐攻 傳美軍升高多個歐洲基地警戒等級

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

根據多家美國媒體今天報導，美軍已將歐洲多個基地的警戒狀態提升至第2高級別。

美國廣播公司新聞網（ABC News）和美國有線電視新聞網（CNN）都引述匿名官員的話指出，位於歐洲各地的美國基地已將警戒狀態提升至第2高的Charlie級別。

美國陸軍在官網指出，當「發生事件或收到情報顯示可能發生某種形式的恐怖行動，或可能針對人員或設施發動襲擊時」，軍方就會下達此一級別的命令。

美國兵力保護等級依序為：Delta、Charlie、Bravo、Alpha以及Normal。當恐怖攻擊已經發生或「迫在眉睫」時會發布Delta警戒狀態。

法新社聯繫時，美軍歐洲司令部（USEUCOM）並未證實有更動級別，但表示：「我們保持警戒。」

美國國務院目前建議，身處德國美國公民應對恐怖主義提高警覺；德國是美軍歐洲司令部總部所在。

雖未提及具體威脅，但3月武裝分子在莫斯科（Moscow）近郊發動攻擊，造成近150人喪生以來，歐洲各國一直處於高度警戒狀態。當時激進組織「伊斯蘭國」（IS）聲稱那場攻擊是他們所為。

法國同樣在巴黎奧運登場前升高警戒狀態，而德國目前則正在舉辦歐洲國家盃足球賽。

德國 美國公民 美軍

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