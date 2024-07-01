快訊

聯合報社論／中共懲獨軟硬不得，賴政府卻綁架全民反制

阿彌陀佛！日本展覽淨土宗850年，一睹佛教美術演變

馬克宏凶多吉少！法國會首輪選舉登場 極右國民聯盟34%得票率輾壓對手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬克宏凶多吉少！法國會首輪選舉登場 極右國民聯盟34%得票率輾壓對手

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
法國國會首輪選舉30日登場，最新出口民調顯示，極右派國民聯盟可望拿下34%選票，大幅領先馬克宏復興黨的22%得票率。圖為國民聯盟領袖瑪蘅．雷朋30日在首輪初步開票後向媒體發言。路透
法國國會首輪選舉30日登場，最新出口民調顯示，極右派國民聯盟可望拿下34%選票，大幅領先馬克宏復興黨的22%得票率。圖為國民聯盟領袖瑪蘅．雷朋30日在首輪初步開票後向媒體發言。路透

法國國會首輪選舉30日登場，最新出口民調顯示，極右派「國民聯盟」（National Rally）可望拿下34%選票，大幅領先總統馬克宏所屬的中間派「復興黨」（Renaissance），馬克宏剩下的第二任期恐凶多吉少。

路透指出，根據Ipsos,、Ifop、OpinionWay與Elabe等多家出口民調顯示，瑪蘅．雷朋（Marine Le Pen）的國民聯盟得票率約34%，馬克宏的復興黨則為22%，位列第3；由左翼政黨聯合組成的「新人民陣線」（New Popular Front）則以29%得票率拿下第2。

6月初，國民聯盟在歐洲議會選舉中躍居首位，而馬克宏復興黨領導的中間聯盟僅得第2，且差距甚遠。隨後馬克宏破天荒解散國會、提前改選。

如今馬克宏恐將面臨朝小野大的局面，導致剩餘任期與極右派共治，難以通過部分法案，可能造成空轉。

另外，本次投票率達到67%，相較上屆2022年國會首輪選舉的47.5%投票率多出將近20個百分點，反映選民對提前改選的重視程度。

紐約時報報導，國民聯盟長期是許多法國人眼中的棄兒，現在卻前所未有地接近掌權。雷朋一直努力洗刷種族主義和反猶太主義著稱的政黨形象，而選民對不斷增加的物價、移民問題以及對馬克宏的憤怒等，在在增加國民聯盟的贏面。

法國將在7月7日舉行第2輪投票，屆時國民聯盟若取得絕對多數席次，將掌握總理大位。

法國 馬克宏

延伸閱讀

法國會首輪選舉 出口民調：國民聯盟得票率34%居首

法國會首輪選舉登場！8大QA一次看 結果難料…但1情況絕不會發生

又一個歐洲大國向右轉？法國議會選舉開跑 民調顯示國民聯盟有機會勝出

法國會首輪投票 馬克宏吉凶難卜 極右派若取勝 復興黨將成弱勢

相關新聞

北韓向東發射彈道飛彈 10分鐘內連射2枚

韓聯社報導， 南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）稍早證實，北韓於1日上午向東連續發射2枚彈道...

馬克宏凶多吉少！法國會首輪選舉登場 極右國民聯盟34%得票率輾壓對手

法國國會首輪選舉30日登場，最新出口民調顯示，極右派「國民聯盟」（National Rally）可望拿下34%選票，大幅領先總統馬克宏所屬的中間派「復興黨」（Renaissance），馬克宏剩下的第二任期恐凶多吉少。

法國會首輪投票極右33%領先 馬克宏政治賭注慘輸

法國國會選舉首輪投票今天登場，投票率可望破1978年來的紀錄。初步計算，極右翼得票率33.2%居首，左翼約為28.1%，...

南韓軍方：北韓向東發射彈道飛彈 一週來2度射彈

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）指出，北韓今天向東方發射了一枚型號不明的彈道飛彈，這是過去...

法國會首輪選舉 出口民調：國民聯盟得票率34%居首

法國今天進行國會下議院國民議會選舉首輪投票，出口民調指出，極右翼的國民聯盟成為最大贏家，得票率約34%，總統馬克宏的中間...

馬克宏豪賭 恐變光桿司令

法國總統馬克宏在六月初歐洲議會選舉失利後，出乎意料宣布解散國會下議院「國民議會」，提前改選，令法國政壇陷入紊亂。面對極右...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。