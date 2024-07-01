馬克宏豪賭 恐變光桿司令

法國總統馬克宏在六月初歐洲議會選舉失利後，出乎意料宣布解散國會下議院「國民議會」，提前改選，令法國政壇陷入紊亂。面對極右派在歐洲議會崛起並可能乘勢奪下法國國會組織內閣，馬克宏第二任期的未來吉凶未卜，國家陷入未可預知的領域。

政治新聞網站Politoco六月廿九日報導，馬克宏二○二二年雖然成功連任，他的政黨卻未能在國民議會取得絕對多數，他組成的中間聯盟僅以微弱多數統治國家，很難通過某些法案。

歐洲議會選舉失利，讓馬克宏相信解散國會已不可避免，反對派國會議員揚言秋季要讓他的政府倒台，快速重新選舉是尊重人民意志的唯一方法，他宣稱要讓選民在他與政治極端派之間選擇。

法國國會是兩院制，參院是間接選舉，由十五萬名地方代表選出，國民議會議員則由人民直選，可用不信任投票倒閣，權力大於參院。若兩院對法案意見不一致，國民議會擁有最終決定權，因此其組成結構決定法國如何治理。

這次選後，馬克宏可能面對與其政治立場對立的新國民議會。新國會加上由反對黨挑選的總理組成內閣，兩者合力制衡馬克宏施政，將讓他完全跛鴨。