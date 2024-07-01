聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬克宏豪賭 恐變光桿司令

聯合報／ 編譯潘勛／綜合報導

法國總統馬克宏在六月初歐洲議會選舉失利後，出乎意料宣布解散國會下議院「國民議會」，提前改選，令法國政壇陷入紊亂。面對極右派在歐洲議會崛起並可能乘勢奪下法國國會組織內閣，馬克宏第二任期的未來吉凶未卜，國家陷入未可預知的領域。

政治新聞網站Politoco六月廿九日報導，馬克宏二○二二年雖然成功連任，他的政黨卻未能在國民議會取得絕對多數，他組成的中間聯盟僅以微弱多數統治國家，很難通過某些法案。

歐洲議會選舉失利，讓馬克宏相信解散國會已不可避免，反對派國會議員揚言秋季要讓他的政府倒台，快速重新選舉是尊重人民意志的唯一方法，他宣稱要讓選民在他與政治極端派之間選擇。

法國國會是兩院制，參院是間接選舉，由十五萬名地方代表選出，國民議會議員則由人民直選，可用不信任投票倒閣，權力大於參院。若兩院對法案意見不一致，國民議會擁有最終決定權，因此其組成結構決定法國如何治理。

這次選後，馬克宏可能面對與其政治立場對立的新國民議會。新國會加上由反對黨挑選的總理組成內閣，兩者合力制衡馬克宏施政，將讓他完全跛鴨。

川普 拜登 美國大選

延伸閱讀

又一個歐洲大國向右轉？法國議會選舉開跑 民調顯示國民聯盟有機會勝出

新國會輪廓將浮現！法國會首輪選舉登場 極右翼有望贏得歷史性勝利

法國會首輪投票 馬克宏吉凶難卜 極右派若取勝 復興黨將成弱勢

法國會改選在即！極右翼質疑馬克宏軍事統帥角色 緊張關係加劇

相關新聞

法國會首輪選舉選民更踴躍 投票率創40多年來最高

英國BBC報導，法國6月30日舉行國會首輪選舉，投票率目前為止高於預期，似乎和近年趨勢不同。截至當地時間當天中午，投票率...

法國會首輪選舉 極右派看好

法國六月卅日進行國會選舉第一輪投票，極右派政黨支持度居高不下，有可能組成二戰以來第一個極右派政府，改變法國政治走向，在歐...

馬克宏豪賭 恐變光桿司令

法國總統馬克宏在六月初歐洲議會選舉失利後，出乎意料宣布解散國會下議院「國民議會」，提前改選，令法國政壇陷入紊亂。面對極右...

法國會首輪選舉登場！8大QA一次看 結果難料…但1情況絕不會發生

法國今天展開首輪國會選舉投票，民調預測極右翼的「國民聯盟」將勝出，但不會取得絕對多數席次。以下為路透社整理本次選舉的8大...

背後也有大陸因素？分析揭「喬治亞入歐盟之路」崎嶇

喬治亞國會5月初強行通過大量效法俄羅斯的「境外影響力法」，喬治亞政治的莫斯科因素再受關注。不過，有分析指出，中國在喬治亞...

又一個歐洲大國向右轉？法國議會選舉開跑 民調顯示國民聯盟有機會勝出

當地時間周日（6月30日）早8點，法國各地的投票站開門迎接選民，投票將持續至18點，部分大城市的投票站至20點。在周六，法國的海外領地已經提早投票…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。