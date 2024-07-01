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法國會首輪選舉 極右派看好

聯合報／ 編譯陳律安／綜合報導
法國總統馬克宏六月卅日拿著國民議會選舉選票走出圈票區。（歐新社）
法國總統馬克宏六月卅日拿著國民議會選舉選票走出圈票區。（歐新社）

法國六月卅日進行國會選舉第一輪投票，極右派政黨支持度居高不下，有可能組成二戰以來第一個極右派政府，改變法國政治走向，在歐盟核心掀起重大變局。

路透報導，法國總統馬克宏所屬的中間派陣營，在六月初歐洲議會選舉敗給雷朋領導的極右派「國民聯盟」（RN）後，馬克宏隨即宣布提前改選國會，震驚全國。這次選舉，是反移民的疑歐派政黨RN，最接近掌權的一次。

投票將在台灣時間七月一日凌晨二時結束，屆時出口民調和第二輪投票的席次預期都將出爐。不過，法國的選舉制度相當特別，候選人在首輪投票必須拿到過半數選票才算當選，BBC說，只有少數選區能在首輪分出勝負，大部分選區將淘汰得票率不到百分之十二點五的候選人，然後由得票率超過這個標準的兩人、三人甚至四人在決選一較高下。

這讓外界難以在首輪投票後就估算國民議會五七七席的席次分布，最終結果仍要到七月七日才會揭曉。

如果RN贏得絕對多數，法國政壇將陷入空前的動盪時期，馬克宏已表示，不論選舉結果如何，他將持續擔任總統直到任期於二○二七年屆滿。

多數民調顯示，RN有望在國民議會贏得最多席次，但能否過半仍是未知數。根據封關民調，RN的得票率預估介於百分之卅五至百分之卅七，左翼聯盟「新人民陣線」則是百分之廿七點五至百分之廿九，馬克宏陣營為百分之廿至百分之廿一。

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