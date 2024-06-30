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法國會首輪選舉選民更踴躍 投票率創40多年來最高

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
法國巴黎一名選民6月30日在當地一處投票所投下國會首輪選舉選票。美聯社
法國巴黎一名選民6月30日在當地一處投票所投下國會首輪選舉選票。美聯社

英國BBC報導，法國6月30日舉行國會首輪選舉，投票率目前為止高於預期，似乎和近年趨勢不同。截至當地時間當天中午，投票率已達26%。民調機構「法國益普索」（Ipsos France）研究主任加拉德（Mathieu Gallard）在社群媒體X發文表示：「這是自1981年國會大選以來最高投票率。」

本次國會大選投票率比2022年有所增加，當時同一時間記錄到的投票率是18.43%。

法國媒體指出，投票率高於預期的現象在首都巴黎特別引人注目，巴黎當天中午記錄到的投票率是25.48%，比2022年同一時間的12.8%增加約一倍。

BBC指出，這反映這次選舉的重要性。選後法國可能由右派民粹主義政府領導。

投票率 法國

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