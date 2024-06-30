法國會首輪選舉登場！8大QA一次看 結果難料…但1情況絕不會發生

法國今天展開首輪國會選舉投票，民調預測極右翼的「國民聯盟」將勝出，但不會取得絕對多數席次。以下為路透社整理本次選舉的8大問答。

●7月7日第2輪選舉後沒有政黨取得絕對多數席次會如何？能否避免政局陷入癱瘓？

最簡短的回答是：沒人能確定。

法國憲法第8條規定總統任命總理，但未規定採用何種標準。總統馬克宏（Emmanuel Macron）預料將把總理職位交給國會第一大黨團，而民調顯示那會是標榜反移民與疑歐派的極右翼政黨「國民聯盟」（RN）。

● 國民聯盟黨魁巴德拉即將成為總理？

「國民聯盟」表示，巴德拉（Jordan Bardella）雖是黨內總理候選人，但該黨與盟友若未能拿下法國國會下議院國民議會（National Assembly）過半席次（至少289席），國民聯盟將拒絕接下總理棒子。

由於憲法未規定總統如何選擇總理，理論上馬克宏可試組一個反「國民聯盟」的同盟，將總理職位交給別的政黨或他黨人士。

● 除了巴德拉還有哪些選擇？

憲法沒有給出任何具體答案，可能的選項包括主要政黨結盟。目前法國政壇沒有這種聯盟，但馬克宏已敦促各黨團結一心排拒極右翼。

另一個選項是，包含極左翼、社會黨（SocialistParty）及綠黨（Greens）在內的左翼聯盟，若像民調所示成為第二大團體，就可以接下總理棒子並試組少數派政府。

● 這些選項可能成功嗎？

如果「國民聯盟」在第2輪選舉中贏得最多席次並接下總理棒子，該黨與馬克宏將展開一段「共治」時期。法國近代政壇出現3次這種情況，但都發生在主流政黨之間；「國民聯盟」可能阻礙馬克宏推動改革。

「國民聯盟」成為國會最大黨卻不執政，則可能封殺或修改政府提出的法案。憲法提供一些工具給政府避免這種情況，但也有其限制。

「國民聯盟」若取得國會多數席次，很大程度上保證其能獲得總理職位，因為它能迫使任何它不滿意的政府辭職。

● 未達成協議將會如何？

極右翼、中間派、左翼這3大陣營的席次不夠單獨執政、無法組成聯合政府，或無法保證能籌組一個可行的少數派政府，這是有可能發生的情況。

若面臨這個情況，法國政府運作恐怕陷入癱瘓，很少法案甚至沒有法案通過，由看守政府管理基本日常事務。

● 馬克宏會辭總統嗎？

馬克宏已排除這種可能性，但如果凡事都受阻就可能辭職。無論是國會或政府都不能強迫總統辭職。

● 無論如何都不會出現的情況為何？

憲法規定，一年內不得再解散國會和改選，因此立刻重新投票是不可能的事。

● 這場選舉的其他重點？

選舉結果難以預料。國會下議院總計577個席次，每個席次都是一場獨立競賽，而競選時間異常地短，意味選舉結果可能與調查預測的情況不同。