匈牙利總理奧班辦記者會 宣布成立歐洲議會新黨團「歐洲愛國者」

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天宣布，他將與奧地利的極右翼政黨和捷克中間派政黨共同組建一個新的歐洲議會（European Parliament）黨團。

法新社報導，奧班在與極右翼「奧地利自由黨」（FPOe）黨魁基克（Herbert Kickl）以及捷克「不滿公民行動黨」（ANO）黨魁巴比斯（Andrej Babis）的聯合記者會上宣布，「我們將擔起責任，推出這個新平台和派系。我想明確表示，這就是我們的目標。」

他們在記者會上簽署「愛國宣言」，承諾「和平、安全與發展」，而非「布魯塞爾菁英」階級帶來的「戰爭、移民和停滯」。

這個稱為「歐洲愛國者」（Patriots for Europe）的新黨團需要另外4國政黨的支持，才能在歐盟議會中獲得承認。

匈牙利將從明天起擔任歐盟輪值主席國，為期6個月。

奧班矢言在擔任主席期間，將推行「強大的歐洲政策」，並以「讓歐洲再次偉大」為口號，以對他的「好朋友」、美國前總統川普致敬。

奧班領導的匈牙利極右翼政黨「青年民主黨」（Fidesz）曾是歐洲議會最大黨團、中右翼「歐洲人民黨」（European People's Party）的一員，直到2021年該黨因對匈牙利民主倒退的指控而宣布退出黨團。