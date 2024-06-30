法國首輪國會大選登場！回顧極右翼「國民聯盟」 逾50年勢力崛起之路

法國國會首輪選舉今天登場。歷經長達數十年的「政治賤民」待遇後，極右翼政黨「國民聯盟」（RN）接下來很可能成為法國第一大黨，並有機會組建政府。

路透社列出極右翼政黨領袖瑪琳．雷朋（Marine LePen）家族從政逾50年來的歷史亮點。

●1972年

退伍軍人尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）成立極右翼政黨「民族陣線」（National Front），該黨由阿爾及利亞戰爭（Algerian War）退伍軍人和維希政府（Vichy Regime）時期成員所組成。

●1974年

尚馬力．雷朋參戰總統大選，但得票率不到1%。2年後，他在巴黎的住家遭到炸彈攻擊，至今仍未找到罪魁禍首。

●1981年

尚馬力．雷朋無法吸引足夠的支持者，以參加由左翼候選人密特朗（Francois Mitterrand）勝出的總統大選。但在接下來數年裡，他逐漸吸引了新的一批支持者。

●1986年

民族陣線首度在法國國會下議院國民議會（NationalAssembly）贏得席位。

●1987年

尚馬力．雷朋針對罹患愛滋病的男同性戀者發布貶低言論。這是他種族主義、反猶太主義和恐同思想的一部分，這類言論常常讓他引發公憤及官司纏身，但也為他贏得部分選民的支持。

●1988年

尚馬力．雷朋在總統大選首輪中贏得14.4%的選票。隔年，民族陣線在歐洲議會選舉贏得法國政黨中超過10%的選票。該黨也開始將伊斯蘭教和穆斯林移民列為其主要關切議題。

●1995年

在地方選舉中，民族陣線在法國南部的3個城鎮獲勝，包括土倫（Toulon）、奧朗日（Orange）、馬里尼昂（Marignane），顯示其支持率不斷增加。

●2002年

尚馬力．雷朋在總統大選中贏得16.86%的選票，挺進第二輪決選，引發全國震驚。左翼和右翼政治人物隨即聯手阻止他贏得決選，席哈克（Jacques Chirac）最終拿下超過80%的選票。

●2008年

尚馬力．雷朋因稱納粹占領法國之舉「並非特別不人道」，遭法院判處緩刑3個月，並處以1萬歐元罰款。

●2011年

尚馬力．雷朋之女瑪琳．雷朋成為民族陣線的新領袖。此前該黨在民調中表現不佳，並面臨日益沉重的財務壓力。

●2012年

瑪琳．雷朋首度參選總統，以失敗告終。

●2014年

民族陣線在選舉年取得明顯突破，在11個城鎮的選舉中獲勝，並在歐洲議會選舉中名列法國政黨第一。

●2015年

尚馬力．雷朋因將納粹大屠殺稱為第二次世界大戰的「一個歷史細節」，遭女兒開除黨籍。

●2017年

瑪琳．雷朋再度參選總統，結果輸給現任總統馬克宏（Emmanuel Macron）。此後，為讓該黨能夠吸引更廣泛的選民，她努力使其擺脫種族主義和反猶太主義色彩，並透過媒體和社群媒體賦予其議員更專業的形象。2018年，她將該黨更名為「國民聯盟」。

●2022年

瑪琳．雷朋黨內的後起之秀巴德拉（JordanBardella）獲選為「國民聯盟」主席。巴德拉現年年僅28歲。

●2024年6月

巴德拉帶領下的「國民聯盟」在歐洲議會選舉中異軍突起，對馬克宏的政黨帶來沉重打擊，並促使他宣布解散國會、提前大選。巴德拉可望在7月7日第二輪投票後成為法國新任總理。