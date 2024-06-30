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歐洲市場恐陷動盪？法國極右派可能掌權 投資人揣測ECB將進場干預

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
法國選民對首輪國會選舉進行投票。美聯社
法國選民對首輪國會選舉進行投票。美聯社

法國30日進行國會選舉第一輪投票，極右派很有可能掌權，在這個歐盟核心國家掀起重大變局，從而導致法國乃至整體歐洲市場陷入動盪，投資人日益揣測若法國選舉結果引發廣泛的市場恐慌，歐洲央行（ECB）可能干預市場，法國富豪則已研擬選後緊急應變計畫。

法國於格林威治標準時間6月30日上午6時開始投票，小城鎮於下午4時（台灣時間7月1日零時）結束，大城市則於晚間6時（台灣時間7月1日凌晨2時）結束，屆時首份出口民調和第二輪投票的席次預期都將陸續出爐。

選前民調顯示，雷朋領導的疑歐極右派「國民聯盟」（RN）和盟友有望贏得36.2%選票，由社會黨與綠黨等黨派組成的左翼聯盟可能獲得28.3%選票，總統馬克宏所屬的中間派陣營預估將拿到20.4%選票。法國的選舉制度使外界難以估算國民議會共577席的席次分布，最終結果仍要到7月7日第二輪投票後才會揭曉。

根據第一輪投票的民調預估，國民聯盟和盟友可能成為國民議會最大黨團，贏得238~281席，取得籌組聯合政府的資格。法國債市最近幾周已遭遇拋售潮，因為投資人擔心極右派聯盟或左派聯盟掌權，極右派已承諾擴大開支，左派聯盟則可能擴大政府角色。

市場揣測，若法國選後的公債拋售潮擴及其他歐洲國家，ECB可能介入干預。觀察家正在了解ECB最新購債措施「傳輸保護工具」（TPI）的規定，推估若法國新政府因為支出計畫，與歐盟爆發衝突、加劇市場對法國債務暴增的憂慮，ECB可能採取的措施。

但經濟學家也懷疑ECB是否會因TPI規定而無法買進法國公債，因為啟動TPI四大準則的第一條，就是要遵循歐盟的財政架構，但歐盟執委會已因法國預算赤字占比達5.5%、超出3%的限制，對法國展開「過多赤字程序」。

同時，法國富人也為選後局勢制定緊急應變計畫，擔心增稅或重新開徵富人稅的前景。幾名律師、稅務顧問和財富經理人說，在法國選前接到許多詢問，包括暫時移居到義大利、瑞士或西班牙的可能性。

ECB 投票 歐盟 民調 法國

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