又一個歐洲大國向右轉？法國議會選舉開跑 民調顯示國民聯盟有機會勝出

當地時間周日（6月30日）早8點，法國各地的投票站開門迎接選民，投票將持續至18點，部分大城市的投票站至20點。在周六，法國的海外領地已經提早投票。

馬克宏領導的執政黨在6月初的歐洲議會選舉中慘敗於極右翼的國民聯盟（RN）後，馬克宏出人意料地宣布解散國民議會，提前舉行議會選舉。

馬克宏希望法國民眾在本國議會選舉中會有不同於對歐洲議會的選擇，因而讓其領導的自由派陣營保持議會多數。

他當時呼籲中間派團結起來，一起對抗「宣揚排外」的極右翼以及極左翼。「我希望，在投票的那一刻，所有頭腦理智，能夠拒絕極端主義的人們都能團結起來」。

國民聯盟勢頭不減

但這一希望很可能落空。民調顯示，國民聯盟有機會贏得議會多數席位，這將使法國議會自二戰結束以來首次處於極右翼勢力的控制之下。

在選前民調中，馬克宏的復興黨（Renaissance party）領導的共同（Ensemble）黨團落後於保守的共和黨（LR），排名第三。

最近成立的新左派聯盟--新人民陣線（NPF）也將參加競選。參選政黨競爭國民議會的共577個議席。

法國會有一位極右翼總理嗎？

此次議會選舉結果不會對馬克宏的執政地位產生直接影響，他的總統任期將持續至2027年。馬克宏表示不會在任期結束前下台，即使他必須與一位與自己理念截然不同的總理抗衡。

國民聯盟目前擁有88個席位。該聯盟反移民、反歐盟，並與俄羅斯有政治和經濟聯系。主席巴爾德拉（Jordan Bardella）曾表示，如果當選為總理，他不會允許法國向烏克蘭運送可打擊俄羅斯境內目標的導彈，更不會向沖突地區派遣軍隊，而馬克宏曾提出過這一想法。

按照法國的政治體制，總理負責國內立法，而總統則是軍隊首腦，並負責外交政策的決策。

周日舉行的國民議會第一輪投票中，若沒有黨派獲得半數以上選票， 得票率12.5%以上的黨派將在7月7日參加第二輪選舉，得票最多者獲勝。

（綜合報道）

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