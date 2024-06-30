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改革派對決極端保守派 伊朗總統決選牽動與西方關係

中央社／ 德黑蘭/杜拜30日綜合外電報導
伊朗總統大選決選7月5日登場，由改革派候選人裴澤斯基安對決極端保守派、忠於最高領袖的賈立里。法新社
伊朗總統大選決選7月5日登場，由改革派候選人裴澤斯基安對決極端保守派、忠於最高領袖的賈立里。法新社

伊朗總統大選決選7月5日登場，由改革派候選人裴澤斯基安對決極端保守派、忠於最高領袖的賈立里。分析家認為，決選結果將決定伊朗與西方的緊張關係會走向緩和或惡化。

綜合法新社與路透社報導，現年69歲的溫和派國會議員裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian），在選前獲得伊朗主要改革派聯盟的支持，連前總統哈塔米（Mohammad Khatami）及溫和派前總統羅哈尼（Hassan Rouhani）也宣布支持他。

裴澤斯基安1954年9月29日出生在伊朗西亞塞拜然省（West Azerbaijan）的馬哈巴德市（Mahabad）。

他自2008年以來一直是大不里士（Tabriz）選區的國會議員，也曾在前總統哈塔米主政期間擔任衛生部長。他還在1980年至1988年兩伊衝突期間，監督派遣至戰爭前線的醫療團隊。

另一方面，58歲極端保守的前核子談判代表賈立里（Saeed Jalili），則因堅定反對西方的立場廣獲支持，他將在第2輪決選對決改革派的裴澤斯基安。賈立里的目標是團結派系林立的保守派。

留白鬍子和戴眼鏡的賈立里是相對保守的人士，他將試圖說服選民，他是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）指導下最適合領導國家的人選。

賈立里1965年9月6日出生於伊朗東北部城市麥什赫德（Mashhad），他來自信仰虔誠的中產階級家庭，他談吐溫和但給人陳舊死板的宗教人物形象。賈立里在職涯中擔任過數個高級職位。

這次選舉時值以色列分別與伊朗盟友－巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）交戰，造成中東緊張局勢加劇。同時，西方國家也因德黑蘭快速推進核計畫而擴大施壓伊朗。

內部人士和分析家表示，由於伊朗最高領袖哈米尼今年已經85歲，伊朗新總統可能深入參與哈米尼繼位者的挑選過程。哈米尼正尋求一位對他極為忠誠的總統，以確保自己的職位最後順利傳承下去。

執掌伊朗外交與核政策的哈米尼，握有武裝部隊的最高指揮權。他有權宣戰和任命包含武裝部隊指揮官、司法當局首長及官媒負責人等高幹。不過，伊朗總統可以影響外交和國內政策的基調。

分析家認為，賈立里勝出將代表伊朗外交和國內政策對西方國家的敵意可能加深。若是裴澤斯基安勝選，則可能有助緩和德黑蘭與西方的緊張關係，並使推動經濟改革、社會自由化及多元政治的機會升高。

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