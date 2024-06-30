倒數一周！東京都知事選舉選情未定 小池百合子在2份民調暫領先

日本讀賣新聞與日本新聞網（JNN）針對東京都知事選戰所做最新民調顯示，爭取第3任的現任知事小池百合子暫居領先地位，但有一到兩成選民未表態，選情仍有變化可能。

東京都知事選舉將於7月7日舉行投開票，選戰進入倒數一週，這次有創新高紀錄的56人角逐。讀賣新聞以東京都選民為對象，6月28日到30日以隨機抽樣方式進行電話民調，在家中有合格選民的1283個家戶獲743人受訪，回答率約58%。

讀賣新聞根據最新民調配合採訪分析東京都知事選情，結果顯示71歲的小池百合子暫居領先，而56歲前參議員蓮舫與41歲廣島縣前安藝高田市長石丸伸二緊追在後。不過，目前仍有逾兩成選民未表態。

從政黨支持傾向來看，支持自民黨的受訪者有7成相挺小池，而支持公明黨的受訪者有9成力挺小池；就連支持立憲民主黨的受訪者，也有2成支持小池。

蓮舫所屬政黨為立憲民主黨，獲支持立憲民主黨的逾6成受訪者相挺，及近7成支持共產黨的受訪者力挺。

無政黨傾向的無黨派選民有3成支持小池；雖然蓮舫與石丸各獲逾1成無黨派受訪者支持，但石丸所獲支持率稍高於蓮舫。

有關小池兩任共8年任期的執政評價，高達逾6成受訪者給予正面評價，另有近3成受訪者無法給予正面評價。

日本新聞網（JNN）6月29日到30日實施電話民調，並配合採訪分析選戰中期選情，結果顯示小池稍微領先、蓮舫在後激烈追趕、石丸暫居第3位。

不過，JNN的民調也有約15%受訪者未表態，未來一週選情仍有可能出現較大變動。

JNN民調顯示，在無黨派選民的支持方面，小池跟石丸各獲得約3成支持，蓮舫獲得約2成支持。

從受訪者性別進行分析，各有約3成男性受訪者支持小池跟蓮舫，石丸獲約2成支持；另一方面，在女性支持度部分，小池獲得逾4成支持、蓮舫獲得約3成支持、石丸獲得近2成支持。