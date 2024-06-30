脫北者動機調查曝光！不滿金正恩高壓統治 因懷疑體制出逃占比增

南韓政府日前公開最新北韓人權報告，其中對脫北者出逃動機的調查顯示，出於對北韓政府體制的懷疑而決定離開家鄉的脫北者占比較先前增加，對金正恩高壓管控措施感到不滿。

南韓統一部自2107年每年彙整北韓人權報告，尹錫悅政府上任後，自去年起決定每年公開最新報告內容，27日公開的2024年度報告中首次收錄對北韓「反動思想文化排斥法」相關案例證詞；但同時，紀錄中心也發現，基於追求自由與懷疑體制而脫北的占比明顯提升。

在COVID-19疫情爆發前，脫北者人數持續增加，以曾接受南韓紀錄中心調查的近5000人答覆分析，在2015年前脫北者動機以「經濟困難」維持壓倒性占比，其次為「憧憬自由」；但在2016至2020年間脫北者中，出於對自由憧憬的人數超越經濟困難。

到了疫情之後的2021年至2023年，脫北人數因北韓邊境管制，從上千人降至64人，其中同樣以憧憬自由的27人為最大宗，其次則為「懷疑體制」的16人，出於經濟困難或政治打壓的人數僅各為7人。

統一部分析，北韓當局近年明顯加強對人民監視及懲罰強度，特別警戒年輕世代接觸外部資訊，脫北者證詞指出，北韓當局會隨時抽查民眾的手機，查看通訊錄等內部資訊，確認民眾在對他人的稱呼上是否使用南韓用詞；結婚時穿著西裝、白紗，戴墨鏡等行為也都被列入處罰對象。

一名男性脫北者表示，他曾在2022年目睹一場公開處刑，當時被處決的是一名22歲年輕人，被控持有70首南韓歌曲及3部電影，他也在被處決前承認將相關影音傳給其他7人。

另一名曾擔任「通報員」的女性脫北者則說，當時她負責監控鄰居的各種動態，包括鄰里間的傳言、是否偷看南韓影音、偷偷準備搬家、出現收支不符的狀況等，都必須立刻通報負責當地的安保人員，顯示北韓政府對人民的監視已經深入生活。

脫北者證詞也揭露北韓人民因缺乏醫療資源，不得不以毒品取代治療的困境。一名2023年剛脫北的女性指出，黃海南道一帶的居民在緊急時會以少量冰毒代替藥品，這種毒品也經常被潛水員們用於緩解潛水夫病。

繼去年根據508名脫北者證詞發布的北韓人權報告，今年報告再加入了去年接受調查的141人證詞，深入分析北韓內部管制資訊流通、中國強制遣返脫北者、北韓政府向海外派遣勞工等人權問題。