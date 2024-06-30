睽違30年！南韓總統登美國航空母艦 美日韓軍演同抗陸、朝

中國與北韓的威脅史無前例，美、日與韓3國在軍演與結盟的合作也必須更深化！外媒報導指出，北韓近年來的威脅愈來愈大，加上與中國、俄羅斯的連結加深，讓日本與南韓也要放下歷史包袱，與美國攜手合作，從近期軍演的政治動作與內容深化合作也可看出，東亞局勢變得比以往更加緊張與不確定。

日韓難全面整合？

根據《美聯社》報導，美國在進行環太平洋軍演時，又與南韓與日本進行聯合軍演。本次軍演比起以往，增加了模擬空戰與海戰，還有改善聯合彈道飛彈防衛、反潛艦攻防與監控戰況的演練。雖然三國軍演已行之有年，但近年又特別因應北韓的飛彈威脅增加，因此顯得特別敏感。

《ABC新聞網》提到，由於除了澳洲以外，日、韓是美國在東亞唯二能與美軍進行較高度整合軍事行動的國家。此次軍演南韓除了讓美軍潛艇停靠外，也讓美國羅斯福號航母停靠在釜山港，而總統尹錫悅更是自1994年以來，再次有南韓總統登上美國航空母艦。

日、韓因為北韓與中國的擴張而合作，但國內都有各自阻力，日本首相岸田文雄面臨內部極右派派系威脅，而尹錫悅本身的民調就不好，但目前看來兩國都還是會繼續深化合作，但在過程中，由於日韓的歷史糾紛尚未完全和解，駐紮兩國的美軍還是會與各自軍隊合作。

中俄朝緬強化邦交

南韓希望與美國與日本簽訂正式安全框架協議，讓南韓能更快速面對北韓的攻擊。而中國近年來快速增加傳統軍武與核武的發展，並且將南中國海視為自己領土下，還有台海問題，也讓東亞近年來的緊張局勢來到最高點。而中國與俄羅斯都是北韓與緬甸的關鍵盟友，4國之間的外交連結愈來愈強。

新加坡智庫「傑恩斯」的專家拉瑪分析，中國海軍總數雖然超過美國，但由於日本、南韓、菲律賓與台灣都有親美軍港，因此美國海軍與中國海軍在第一島鏈對峙不見得會吃虧，但美國要先加強與這些盟國的軍事聯繫。

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