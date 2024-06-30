北京單方面免簽後 澳洲維持對中國旅行警告

北京近日宣布將澳洲納入中國的免簽證國家名單後，澳洲政府並未因此降低對於國民出訪中國的警告，依然將中國列為高危地區。

中國國務院總理李強稍早訪問澳洲時宣布將澳洲納入中國的免簽國家，中國外交部隨後於25日宣布，決定進一步擴大免簽國家範圍，對紐西蘭、澳洲、波蘭試行免簽政策，今年7月1日至明年12月31日期間，上述國家持普通護照人員到中國經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免辦簽證入境。

美國之音中文網今天披露，李強宣布將澳洲納入免簽計畫的消息發布後30分鐘內，旅遊網站Trip.com 的數據顯示，澳洲用戶與中國相關詞語的搜索量激增80% 。

但也有旅遊業者表示，澳洲赴中國旅遊團客人數目前雖有所增加，但預訂人數尚未恢復到疫情前水準。

此外，對於中國免簽政策對澳洲民眾旅遊計畫行程的影響，報導引述數家旅行社表示，政策還沒有正式實施。

中國官方近年持續宣稱中國是安全的國家，但近來卻傳出數起襲擊外國人士的事例，其中4名來自美國的交換教師本月10日在吉林省吉林市北山公園遭一名中國男子持刀捅傷；24日，江蘇蘇州一名失業男子砍傷了等候校車的一對日本母子和一名中國女子。

對於到中國旅行的安全問題，據報導，一名在中國生活多年的不具名澳洲人士表達了擔憂，「我的日本和美國朋友都說，在中國越來越難感到安全」。

他認為，「中國是時候制定反種族主義法了」，社群媒體應禁止針對美國、日本和其他國家的仇恨言論，「看看抖音和微信上的中國社交媒體帖子，過去幾個月，人們公開呼籲攻擊日本學校，這樣的評論得到了10萬個讚，這是完全不可接受的」。

報導引述澳洲外交貿易部的Smartraveller最新海外旅行指南指出，「中國仍然屬於高危國家」。關於中國的旅行指南如此表述，「我們已經審查了針對中國的建議，並繼續建議保持高度警惕。正如先前建議的那樣，當局以『危害國家安全』的理由拘留外國人。澳大利亞人可能面臨被任意拘留或過度執法的風險，包括定義廣泛的國家安全法」。

雪梨科技大學教授馮崇義告訴美國之音，「中國的很多政策是相互矛盾的，一方面經濟在下滑，外資在撤離，外國遊客非常少，他們很緊張。與此同時，他們又搞國安法和反間諜法，隨意抓人」。

馮崇義說，「那些商業機密、歷史文獻都算國家機密，這對澳大利亞人威脅還是很大的，不可控因素太大。還有中國司法不獨立，很多事情不公開不透明，變數太大」。