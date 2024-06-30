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希臘野火燒不停 雅典附近森林地帶爆火苗

中央社／ 雅典29日綜合外電報導

希臘首都雅典（Athens）以北的森林區今天下午爆發野火，凸顯出全國6個地區目前火災風險都在加劇。

法新社報導，消防單位消息來源表示，在每小時100多公里的強風助長下，今天破曉以來全國各地至少爆發了40場野火。

酷暑在希臘已成常態，而在經歷了有紀錄以來最暖冬季和最早的熱浪後，氣溫最高達攝氏44度的希臘面臨著一個嚴峻的野火季。

雅典以北、素有「雅典之肺」的帕尼薩山（MountParnitha）地區爆發野火，但在強風吹拂和當地高壓電塔林立下，讓消防飛機無用武之地。

而風勢將濃煙帶進雅典市中心。

氣候危機暨民防部（Climate Crisis and CivilProtection）部長基基利亞斯（Vasilis Kikilias）今天晚間透過聲明表示：「帕尼薩山區卡西米迪斯（Katsimidi）的火勢已獲控制，儘管情況有所改善，但戰鬥尚未結束。」

氣候危機暨民防部預測，阿提卡（Attica）、伯羅奔尼梭（Peloponnese）、克里特島（Crete）、南北愛琴海地區（ North and South Aegean Regions）、中希臘大區（Central Greece）的火災風險都很高，達4級。

當局成功控制東南部城鎮凱拉泰阿（Keratea）的火災之後，雅典西北約20公里的拉卡卡薩利（LakkaKatsari）今天下午又竄出另一場大火。

希臘 火災 雅典

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