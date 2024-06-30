東京都知事選舉流傳不實訊息 小池與蓮舫都受害

東京都知事選舉將於7月7日投開票，日本事實查核中心（JFC）呼籲民眾留意在社群媒體上流傳，有關多名候選人的不實訊息。

每日新聞報導，社群媒體X上流傳一張圖片，挑戰3連任的現任東京都知事小池百合子站在一張橫幅後面演說，橫幅上寫著「開羅大學首席（第一名）畢業」。

根據JFC查核，這確定是一張造假圖片，小池前方橫幅上面其實什麼都沒有寫，文字是後來加工。原始版本是小池百合子6月22日在八丈島街頭演說，被電視媒體報導的畫面。編輯後的圖片於23日發布，截至29日已經被轉發超過1500次，被觀覽超過47萬次。

小池數次被質疑沒有從埃及開羅大學畢業，每逢選舉就會舊事重提。曾擔任她幕僚的小島敏郎先前爆料，小池4年前被質疑開羅大學文憑造假，當時拿出的校方聲明是他人代筆。小池則強調，她的畢業受校方認可。

另一方面，小池的最大競爭對手蓮舫也被流傳一段上電視節目的畫面。根據畫面字幕，蓮舫在回答「尖閣諸島（釣魚台列嶼）是日本領土」時，舉起了「X」的牌子。JFC查核發現，這也是一段被加工的影片截圖。

JFC指出，原始節目在2016年9月播出，當時蓮舫回答的問題完全與尖閣諸島無關。同一張加工畫面在當年就廣為傳播，但在今年5月蓮舫宣布參選東京都知事之後，又有多個帳號陸續發布這張造假圖片。

JFC表示，「有些虛假訊息或許是以半開玩笑的心態被製作出來，卻具有強大的擴散力，產生意想不到的影響。尤其是在選舉這類影響社會層面巨大的事件上，更是要特別留意。」