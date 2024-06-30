釜山「滅絕中」！南韓首個超老化都市 65歲以上人口近四分之一

韓國時報報導，南韓就業訊息中心28日公布報告指出，坐擁南韓最大港口的第二大城釜山，由於出生率低下及人口老化問題，成為全南韓率先進入「滅絕」階段的都市。

報告提到，今年3月釜山65歲以上人口達到23%，將近四分之一，成為全南韓唯一一個超老化都會城市。

南韓各地平均滅絕指數是0.615，釜山滅絕風險指數為0.490，計算方法是以20歲至39歲女性人口除以65歲以上人口。指數超過1.5屬於低度風險，介於10.至1.5之間為正常，介於0.2至0.5被認為面臨滅絕，低於0.2的地區屬於高風險地區。

除此之外，南韓各地自去年3月起共11個地區被歸類為人口減少區，其中8個都位於大都市。

另外，釜山人口從1995年的388萬下降到去年的330萬，更有４個地區也被列為人口減少區。