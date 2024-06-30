環太平洋軍演居民持正反意見 反戰團體場外抗議

環太平洋演習（RIMPAC）在夏威夷超過50年，各方反應不一。今年演習期間，反戰團體場外抗議、訴求和平；居民有人支持演習價值、刺激地方經濟，但也有人憂心破壞環境。

夏威夷群島位在太平洋中央，擁有美麗的天然景致，是觀光旅遊勝地；但另一方面，這裡也是美軍部署大型艦艇、戰機的重要軍事基地，美軍印太司令部就設在夏威夷的歐胡島（Oahu）上，緊鄰珍珠港聯合基地。

夏威夷兼具觀光天堂、軍事重鎮兩個身分，當地居民對此也有正反面看法。在夏威夷出生長大、過去從事房地產開發的退休人士懷特（Joe White）向中央社記者表示，他對夏威夷的軍事化抱持反對。

懷特表示，軍方是夏威夷最大或第二大的雇主，提供許多人就業機會，但軍方卻沒有妥善管理土地，甚至製造污染，影響了周邊的環境，與這塊土地原有的天堂美名背道而馳。

針對各界對環境的擔憂，聯合部隊指揮官韋德（John Wade）27日記者會強調，自己居住夏威夷5年，深知當地居民與土地、生態環境的連結，身為指揮官肩負神聖責任，必定嚴謹處理有害物質，保護夏威夷海洋環境。

任職於國民兵的佛萊明（John Fleming）是在歐胡島出生長大的當地居民。他支持環太平洋演習，認為藉此機會多國海軍聚集在一起，團結力量大，這樣才能應付全球面臨的威脅，預防任何可能發生的侵略行為。

佛萊明表示，各國官兵在當地休假，刺激經濟之外，也達到聯誼與交流目的，同時把夏威夷的「阿羅哈」氣氛帶回各自國家。基地附近一家商場外，高掛參與29個國家的國旗，表達對環太平洋演習的支持，商場內一家紀念品店販賣演習的周邊商品。

據報導，兩年一次環太平洋演習期間，各國海軍人員超過2萬人來到夏威夷，休假期間在當地消費，刺激餐飲、旅館業、零售業，每次演習帶來5000萬美元（約新台幣16.26億元）的額外經濟效益。

另有一股反對軍演的聲音來自人權團體「世界不能等待」（World Can't Wait）在夏威夷的分部，28日聚集在美軍印太總部外抗議。這個左派團體反對美國政府在世界各地擴大軍事勢力，認為這樣的作法侵害人權，構成罪行。

反對軍演團體26日舉辦聚會。曾在美軍服務29年、之後擔任16年外交官的年長女士萊特（Ann Wright）在聚會上擔任講者。她因為反對伊拉克戰爭，投身社會運動，長期反對美國政府擴張軍事。

萊特主張人們應該「演練和平」而不是「演練戰爭」，29個國家、2萬5000人與眾多艦艇和戰鬥機聚集在這裡，無庸置疑就是在為了戰爭而準備。她認為應使用外交手段解決問題，「如果你不想要成千上萬的人失去生命，相互對話是最好的方法」。

她認為，如果有充分而合理的對話，雙方一起尋求解決之道而非武力相向，那麼俄烏戰爭、以哈戰爭都不會發生。