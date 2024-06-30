美日韓聯合軍演 北韓批已成「亞洲版北約」

北韓官方媒體今天報導，北韓批評南韓、日本和美國本月舉行的聯合軍事演習，說這類軍演表明這3國關係已發展成「亞洲版的北大西洋公約組織（NATO）」。

路透社報導，這3國27日展開名為「自由刀刃」（Freedom Edge）大規模聯合軍事演習，美國航母羅斯福號（USS Theodore Roosevelt）、日本護衛艦愛宕號（JS Atago）以及南韓KF-16戰機組都將參與其中，將聚焦於彈道飛彈、防空、反潛作戰以及網路防禦訓練。

美日韓領袖去年舉行3方峰會，並同意每年舉行聯合軍演，在面對平壤核武威脅及中國持續擴張區域影響力之際展現團結。

據北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓外交部在聲明中表示，平壤不會忽視美國及其盟國領導的軍事集團的壯大，並將以積極和壓倒性的反應來保護區域和平。

北韓外交部表示，華盛頓正繼續努力將南韓和日本加入北約，還說南韓試圖向烏克蘭供應武器就是這項努力的一個例子。

南韓和美國指控北韓向俄羅斯提供用於烏克蘭戰爭的武器。俄羅斯和北韓都否認有此類交易。