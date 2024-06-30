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德國交長訪中簽備忘錄 德總理不滿事先未協商

中央社／ 台北30日電
德國總理蕭茲。歐新社
德國總理蕭茲。歐新社

德國交通部長維欣（Volker Wissing）近日訪問中國，簽署德中數據跨境流動合作諒解備忘錄，此舉引發德國總理蕭茲不滿，指責未事先協商，並強調「德國聯邦政府制訂了中國戰略，政府成員始終應遵從共同基準行動。」

德國政府目前是由社民黨、綠黨和自民黨組成的德國執政聯盟；蕭茲屬於社民黨、維欣屬於自民黨。

在歐盟即將啟動對中國電動車加徵暫時性反補貼關稅之際，維欣近日訪中，26日與中國國家互聯網信息辦公室主任莊榮文簽署「關於中德數據跨境流動合作的諒解備忘錄」；中方表示將在這個框架下與德方建立數據政策法規交流對話機制，強化數據跨境流動等議題的交流。

德國之聲29日報導，據德國「商報」獲悉，自民黨籍的維欣因與中國簽署這項諒解備忘錄，遭到綠黨執掌的外交部、經濟部以及社民黨執掌的內政部的批評。

而德國總理蕭茲（Olaf Scholz）更是公開對此表示不滿，指出「事先相互協商是原則問題，可是他沒有這麼做」。蕭茲還強調「德國聯邦政府制訂了中國戰略，我們作為政府成員始終應遵從共同基準行動。」

維欣方面對此提出反駁，德國交通部的一名發言人說，交通部已及早告知訪中行程及目的，諒解備忘錄的草案早在5月中旬就已提供給相關方面。

這名發言人還指出，諒解備忘錄的主要目的是啟動兩國就數據跨境傳輸法律問題的對話，「並不意味著具體的協議」。而建立工作領域對話機制符合德國聯邦政府的中國戰略。

歐盟即將啟動對中國電動車加徵暫時性的反補貼關稅之際，德國除了要擔憂可能引發貿易戰之外，對內也得處理與中國往來導致的政治糾紛。

交通部長 蕭茲

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