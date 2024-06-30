快訊

方先覺堅守47天獲青天白日勳章 戰前卻差點被蔣中正撤換

MLB／大谷翔平又開轟！6月12發全壘打 道奇隊史第3多

金曲35慶功／流產4次嚇壞 台語歌后黃妃決定封肚不生了

海地新總理康尼爾赴美訪問 將會見白宮官員

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

海地總理辦公室和美國國家安全會議發言人表示，海地新任總理康尼爾（Garry Conille）今天訪問美國，預計將與國際金融機構主管舉行會議，並將和白宮官員見面。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人說，華府承諾對聯合國支持的海地維安任務慷慨注資，但已排除派遣美軍赴海地的可能性。

這名發言人表示，康尼爾預計7月1日與白宮首席副國家安全顧問范納（Jon Finer）會面。

康尼爾辦公室指出，康尼爾與他的經濟部長、外交部長及其他官員，也將與國際金融機構負責人舉行「重要的工作會議」。

海地長期以來遭受幫派暴力滋擾，今年2月底情況急劇惡化，各武裝幫派在首都太子港（Port-au-Prince）發動協同攻擊，力圖推翻時任總理亨利（Ariel Henry）的政權。

亨利3月初宣布辭職下台，並將政權移交給過渡委員會，委員會於5月29日任命康尼爾為臨時總理。

聯合國安全理事會（UN Security Council）去年批准，由肯亞帶領多國部隊協助海地維安，首批警力於本月25日抵達；此前，有關部署任務在肯亞法院面臨諸多挑戰，以致任務遭擱淺數月之久。

幫派 海地 白宮

延伸閱讀

美軍有望用菲基地護台 白宮：不願見武力改變台海現狀

肯亞將派警赴海地 協助解決幫派暴力問題

夏日「松」一下 全家帶來逛親子市集 現場抽「挪威奮進號遊輪雙人行」

內唐亞胡喊話白宮：以色列生存之戰需美國彈藥

相關新聞

奈及利亞驚傳連環爆炸！釀18死、48傷

美國有線電視新聞網（CNN）報導，奈及利亞東北部博爾諾州（Borno）29日相近時間、不同地點發生連環爆炸，當局證實造成...

印尼佛羅雷斯島火山一天兩次爆發 噴900公尺灰雲

印尼當局表示，位於東部佛羅雷斯島（Flores Island）上的勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi L...

襲擊以色列大使館男子被擊斃 塞爾維亞總統稱是恐攻

一名男子今天在塞爾維亞首都貝爾格勒，用十字弓攻擊一名駐守以色列大使館員警後遭警方擊斃，塞爾維亞總統武契奇稱這是針對塞爾維...

AfD疏美親中？ 德經濟學家敲警鐘

德國極右翼政黨選擇黨（AfD）周六（6月29日）在埃森召開為期兩天的黨代會，與會代表將就其最新的外交政策做出決定。德國哈勒萊布尼茨經濟研究所（IWH）副所長霍爾特莫勒（Oliver Holtemöller）周六當天向《德國商報》表示：「為了與中國更緊密地合作而疏遠美國和歐盟，很可能會造成政治和經濟上的巨大不確定性，從長遠來看也會帶來重大風險。」

前川普政府高官保證：美日韓合作抗中 路線不變

路透廿八日引述五位知情人士獨家報導，前川普政府高官正向日本和南韓（下稱韓）官員保證，若當選將延續拜登任內深化美、日、韓合...

義大利強化與日本軍事合作 派遣航母將參加聯合軍演

義大利航空母艦「加富爾號」(Cavour)將於8月訪問日本，並與日本自衛隊一同參與軍事演習。羅馬成為最後一個與東京加強政治和防務關係的歐洲國家政府。「」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。