海地新總理康尼爾赴美訪問 將會見白宮官員

海地總理辦公室和美國國家安全會議發言人表示，海地新任總理康尼爾（Garry Conille）今天訪問美國，預計將與國際金融機構主管舉行會議，並將和白宮官員見面。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人說，華府承諾對聯合國支持的海地維安任務慷慨注資，但已排除派遣美軍赴海地的可能性。

這名發言人表示，康尼爾預計7月1日與白宮首席副國家安全顧問范納（Jon Finer）會面。

康尼爾辦公室指出，康尼爾與他的經濟部長、外交部長及其他官員，也將與國際金融機構負責人舉行「重要的工作會議」。

海地長期以來遭受幫派暴力滋擾，今年2月底情況急劇惡化，各武裝幫派在首都太子港（Port-au-Prince）發動協同攻擊，力圖推翻時任總理亨利（Ariel Henry）的政權。

亨利3月初宣布辭職下台，並將政權移交給過渡委員會，委員會於5月29日任命康尼爾為臨時總理。

聯合國安全理事會（UN Security Council）去年批准，由肯亞帶領多國部隊協助海地維安，首批警力於本月25日抵達；此前，有關部署任務在肯亞法院面臨諸多挑戰，以致任務遭擱淺數月之久。