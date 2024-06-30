印尼佛羅雷斯島火山一天兩次爆發 噴900公尺灰雲

德國極右翼政黨選擇黨（AfD）周六（6月29日）在埃森召開為期兩天的黨代會，與會代表將就其最新的外交政策做出決定。德國哈勒萊布尼茨經濟研究所（IWH）副所長霍爾特莫勒（Oliver Holtemöller）周六當天向《德國商報》表示：「為了與中國更緊密地合作而疏遠美國和歐盟，很可能會造成政治和經濟上的巨大不確定性，從長遠來看也會帶來重大風險。」

2024-06-30 03:33