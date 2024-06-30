快訊

113分科測驗衝刺／公民掌握3大類時事題 國會改革、通膨最熱門

Google Pixel 9將登場 官網、通訊行購買哪個好？1項目成關鍵：這時買最划算

奈及利亞驚傳連環爆炸！釀18死、48傷

印尼佛羅雷斯島火山一天兩次爆發 噴900公尺灰雲

中央社／ 雅加達30日綜合外電報導
佛羅雷斯島上的勒沃托比拉基拉基火山。示意圖。(美聯社)
佛羅雷斯島上的勒沃托比拉基拉基火山。示意圖。(美聯社)

印尼當局表示，位於東部佛羅雷斯島（Flores Island）上的勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）29日兩度噴發，濃濃火山灰雲直衝天際。

法新社報導，有關當局聲明指出，第1次噴發在當地時間上午11時04分，持續近11分鐘。

第2次噴發在下午2時41分，持續了10分鐘多一些，火山物質直衝火山口上方900公尺高的天際。

當局表示：「勒沃托比拉基拉基火山爆發中心方圓3公里內，禁止居民和遊客活動。」

這座火山位在旅遊勝地佛羅雷斯島，1月間發生了幾次大規模噴發，當時促使當局將警戒狀態提升至最高級別，並疏散了至少2000名居民。

這座火山目前處於第2高警戒等級。

印尼 火山爆發

延伸閱讀

《血繼》真實改編 家族屠宰業三代興盛之謎

裝病向公司請假！正妹搭飛機遇主管搭同班「尷尬打招呼」 最後結局神展開

日裔印尼前第一夫人花蓮賑災 大讚災民收容所太厲害

涉網路詐騙！103名台灣人遭印尼逮捕 刑事局：洽取資料及犯罪情資

相關新聞

奈及利亞驚傳連環爆炸！釀18死、48傷

美國有線電視新聞網（CNN）報導，奈及利亞東北部博爾諾州（Borno）29日相近時間、不同地點發生連環爆炸，當局證實造成...

印尼佛羅雷斯島火山一天兩次爆發 噴900公尺灰雲

印尼當局表示，位於東部佛羅雷斯島（Flores Island）上的勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi L...

襲擊以色列大使館男子被擊斃 塞爾維亞總統稱是恐攻

一名男子今天在塞爾維亞首都貝爾格勒，用十字弓攻擊一名駐守以色列大使館員警後遭警方擊斃，塞爾維亞總統武契奇稱這是針對塞爾維...

AfD疏美親中？ 德經濟學家敲警鐘

德國極右翼政黨選擇黨（AfD）周六（6月29日）在埃森召開為期兩天的黨代會，與會代表將就其最新的外交政策做出決定。德國哈勒萊布尼茨經濟研究所（IWH）副所長霍爾特莫勒（Oliver Holtemöller）周六當天向《德國商報》表示：「為了與中國更緊密地合作而疏遠美國和歐盟，很可能會造成政治和經濟上的巨大不確定性，從長遠來看也會帶來重大風險。」

前川普政府高官保證：美日韓合作抗中 路線不變

路透廿八日引述五位知情人士獨家報導，前川普政府高官正向日本和南韓（下稱韓）官員保證，若當選將延續拜登任內深化美、日、韓合...

義大利強化與日本軍事合作 派遣航母將參加聯合軍演

義大利航空母艦「加富爾號」(Cavour)將於8月訪問日本，並與日本自衛隊一同參與軍事演習。羅馬成為最後一個與東京加強政治和防務關係的歐洲國家政府。「」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。