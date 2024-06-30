襲擊以色列大使館男子被擊斃 塞爾維亞總統稱是恐攻
一名男子今天在塞爾維亞首都貝爾格勒，用十字弓攻擊一名駐守以色列大使館員警後遭警方擊斃，塞爾維亞總統武契奇稱這是針對塞爾維亞的恐怖攻擊。
路透社報導，根據以色列外交部，沒有大使館員工在這場攻擊中受傷。武契奇（Aleksandar Vucic）表示，受傷員警動手術移除射中他脖頸的箭矢後，在醫院情況穩定。
武契奇指發動攻擊的男子名為朱喬維克（Salahudin Zujovic），來自塞爾維亞中部，之前從塞爾維亞東正教轉而皈依伊斯蘭教，此外他還有一名合作同謀在逃。
武契奇訪視那名受傷員警後告訴記者，當局正在搜索另一人，且將保證所有外交代表團人員的安全。
今天稍早，內政部長達契奇（Ivica Dacic）提到，被襲擊員警對發動攻擊的男子開了數槍，男子後因重傷身亡。
根據達契奇，有初步跡象顯示，這起攻擊疑與極端保守的伊斯蘭教「瓦哈比教派」（Wahhabi）人士相關。
塞爾維亞總理佛契維奇（Milos Vucevic）嚴厲譴責這起攻擊事件，並稱這是「令人髮指的恐怖行為」，以色列外交部也指這是一場「未遂的恐怖攻擊」。
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