前川普政府高官保證：美日韓合作抗中 路線不變

路透廿八日引述五位知情人士獨家報導，前川普政府高官正向日本和南韓（下稱韓）官員保證，若當選將延續拜登任內深化美、日、韓合力對抗中國大陸和北韓的作為。

川普政策顧問過去幾周已向日韓官員傳達前述訊息，「總統川普」將支持日韓使兩國間一度冷淡的關係暖化，並推動軍事、經濟和外交合作，以舒緩全球緊張。

川普任內的白宮國安會前幕僚長傅萊茨六月訪日會晤國家安保局長秋葉剛男等日本官員，他保證美日同盟將很強健，川普也知道美國必須與其盟邦密切合作，捍衛這些國家的利益。

川普競選團隊高級幕僚拉希維塔則對此說，沒人有權代表川普與外國政府交談並做出承諾。另一位前川普政府官員則認為，民主黨對川普的主要指控之一是他將拋棄盟友、單邊主義。但他這次參選更謹慎，不讓民主黨有任何藉此攻擊他的可乘之機，因此傅萊茨訪日可能是川普競選策略的一部分。